Escola na Ucrânia é destruída em bombardeio e 60 pessoas estão sob os escombros

Um bombardeio em uma escola da Ucrânia, neste domingo (7), deixou ao menos 60 pessoas desaparecidas nos escombros. O ataque aconteceu em Lugansk, no leste ucraniano.

Segundo o governador regional Serguei Gaidai, 90 pessoas estavam no edifício, que fica localizado na vila de Bilogorivka. O espaço servia como refúgio para fugir dos ataques. Cerca de 27 deles sobreviveram e os demais estão embaixo dos escombros. O local ficou totalmente destruído.

"O mais provável é que as 60 pessoas que estão dentro da escola estejam mortas", lamentou o governador. Segundo ele, equipes de resgate ainda trabalham no local, mas estão com dificuldade para trabalhar devido aos constantes ataques.

Socorristas também procuram sobreviventes na vila vizinha de Chepilvka, onde ocorreu outro ataque, desta vez em uma casa que abrigava 11 pessoas. Como os moradores estavam no sótão, é possível que tenham sobrevivido.