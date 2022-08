Escolas da RMS recebem acervos culturais para desenvolvimento socioemocional dos alunos

As escolas municipais de Dias d'Ávila e Candeias, cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), vão receber neste mês de agosto os acervos culturais dos projetos Baú das Artes e Trilha das Descobertas, respectivamente, para o desenvolvimento socioemocional de forma lúdica das mais de 900 crianças que estudam nessas instituições. Os recursos pedagógicos incluem livros, jogos educativos, brinquedos e materiais de artes plásticas.

A metodologia implementada nas escolas é uma iniciativa da Evoluir, com o patrocínio da Braskem e parceria com as secretarias de Educação dos municípios, sendo viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

Com esses recursos, os professores poderão realizar atividades educativas, incentivando a criatividade, socialização, expressão e habilidade manuais dos alunos. Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, as duas iniciativas proporcionam uma aprendizagem significativa para os estudantes.

"Acreditamos que a educação proporciona os recursos necessários para a transformação social, por isso a importância de programas como esses, que ampliam os horizontes das crianças, apresentando assuntos, como sustentabilidade, reciclagem e preservação do planeta. Desta forma, contribuímos para a formação de cidadãos conscientes", explica.

O meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, sexualidade e ética são temáticas abordadas por meio da ludicidade no projeto Baú das Artes, que beneficia crianças entre 6 e 11 anos do Ensino Fundamental em Dias d’Ávila. “O Baú das Artes foi elaborado para funcionar como um recurso efetivo de suporte ao desenvolvimento integral dos alunos desta faixa etária, onde não só as crianças têm a oportunidade de se descobrir e ganhar novas habilidades essenciais para a vida, como também ter os primeiros contatos com temas transversais importantes, como economia, meio ambiente e saúde”, destaca Carla Costa, coordenadora do projeto na Evoluir.

Já o Trilha das Descobertas, que atende crianças de 4 e 5 anos, idades na faixa pré-escolar, em Candeias, trabalha habilidades e competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com experiências sensoriais, estéticas, relacionais, corporais e cognitivas. “Seu conteúdo foi preparado para ajudar a ampliar o conhecimento conceitual e aplicado sobre desenvolvimento cultural na infância, incentivando da mesma forma as habilidades de facilitação de educadores e agentes promotores de cultura, especialmente no âmbito local”, diz Cláudia Diogo, que também é coordenadora do projeto na Evoluir.

Os professores das escolas das duas cidades receberam uma formação com oficinas de capacitação, apoio para o planejamento e implementação das atividades em sala de aula e acompanhamento pedagógico, tudo isso para garantir que todo potencial das duas iniciativas seja aproveitado. No total, 76 educadores foram capacitados para melhor utilização das ferramentas presentes nos baús e acervos.

O Baú das Artes beneficiará as escolas Biribeira, Araci Reis, Bosque e Claudionor Simões do Carmo, em Dias d’Ávila. Já o Trilha das Descobertas atenderá aos Conselheiros Luiz Viana, Dom Pedro I, Padre José de Anchieta, Pasto de Fora, Professora Palmira do Nascimento Garcez e Thyeres Novais Cerqueira Lima, em Candeias.