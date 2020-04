Escolas particulares se reúnem com prefeito ACM Neto

Diretores de escolas particulares irão se reunir hoje (30) com o prefeito ACM Neto. As instituições de ensino integram o Grupo de Valorização da Educação (GVE), coletivo que reúne outras 60 instituições particulares de Salvador, Lauro de Freitas e outros municípios do estado.

Na pauta, os representantes vão destacar pontos sobre o calendário escolar, expectativas do retorno às atividades normais e também mostrar como tem sido feito o trabalho para manter as aulas mesmo no período de isolamento.

Uma outra preocupação a ser levada pelo coletivo é com relação aos cursos de educação infantil, já que as resoluções dos Conselhos Estadual e Nacional de Educação não preveem possibilidade de ensino online para esse segmento.

A proposta do GVE é que o retorno seja iniciado com as turmas de educação infantil, para que haja condições de se cumprir o calendário escolar e atender melhor às famílias dos alunos dessa faixa etária.

A reunião foi marcada após uma conversa de representantes do coletivo com o secretário Municipal de Educação de Salvador, Bruno Barral, na última terça-feira (28). Segundo o GVE, Barral irá agendar também um novo encontro com a Secretária Estadual de Educação, o Ministério Público para alinhar as questões que tocam a prestação do serviço das escolas particulares diante da situação de isolamento social provocada pela pandemia.