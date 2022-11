Escolha do prefeito: eleição em Maiquinique acontece até às 17h deste domingo (27)

Desde as primeiras horas da manhã, teve início a movimentação em Maiquinique, onde eleitores retornam às urnas neste domingo (27) para escolha dos novos prefeito e vice-prefeito do município. As mais de 20 seções eleitorais ativas na cidade receberam as urnas eletrônicas ainda durante a madrugada para organização e impressão da Zerésima. A votação, que teve início às 8h, segue até às 17h. Ao longo do dia, quase 8 mil eleitores devem participar do pleito.

O envio das urnas eletrônicas para os locais de votação localizados na sede do município começou por volta das 5h. A ação foi escoltada pela Polícia Militar, responsável também pela fiscalização dos equipamentos durante o período em que ficaram armazenados. A chefe de cartório da 91ª Zona Eleitoral, Luana Nilo, pontua que o procedimento segue todos os critérios de segurança. “Ainda lacradas, as urnas saem do cartório para os locais de votação. Todos os veículos são acompanhados pela Polícia Militar, o que garante a chegada dos equipamentos nas escolas para serem preparados pelos mesários”, disse.

Já nos locais de votação, as urnas passam pela conferência e testagem. “O primeiro momento é o recebimento da urna. Montamos as seções, testamos os equipamentos e registramos nossa presença. Com a participação dos fiscais dos partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras, damos início à emissão da zerésima", pontuou Milena, mesária do Colégio Estadual Altair Almeida Meira.

Como o nome sugere, a zerésima é o documento que, antes do início da votação, atesta que as urnas eletrônicas estão “zeradas”. Ou seja, não possuem registro de votos para nenhum dos candidatos. Equipes de jornalismo, além de delegados das federações de partidos, das coligações e entidades fiscalizadoras podem acompanhar o procedimento. Para maior transparência do processo, o documento emitido pela urna é colocado na frente de cada seção eleitoral.

Josefino Brito, de 60 anos, foi o primeiro eleitor a chegar no seu local de votação, o Colégio Estadual Altair Almeida Meira. “Faço questão de vir votar cedo. Votar é um direito meu e de todo cidadão brasileiro. Espero votar sempre, mesmo depois dos 90 anos. Votarei até quando Deus me permitir”, afirmou.

Os eleitores e eleitoras podem comparecer aos respectivos locais de votação até às 17h. Antes de sair, consulte as informações sobre o seu local de votação nos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral, como: