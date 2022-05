'Escolhemos lutar': TV Pelourinho ganha o apoio de artistas como Caetano Veloso na busca por sobrevivência

A TV Pelourinho pede socorro. Importante instrumento de formação de jovens, meninos e meninas, das periferias de Salvador na área de audiovisual, o equipamento enfrenta sérias dificuldades financeiras. Uma realidade difícil de imaginar para a ONG que já teve até filiais em outros municípios, como Irecê, Senhor do Bonfim, Itamaraju e Macururé.

Nos últimos três anos, junto à recessão econômica sofrida pelo país, a TV Pelourinho começou a enfrentar dificuldades de encontrar financiamento. No prédio que fica na Rua das Laranjeiras, no Pelourinho, já passaram mais de 3 mil jovens desde 2008, ano de sua fundação. Todas e todos foram capacitados para trabalhar como cinegrafistas, produtor, editor, roteirista, diretor, designer gráfico, operador de áudio, interpretação para TV e toda a cadeia produtiva do audiovisual.

Caetano Veloso e Paula Lavigne posam para foto com equipe da TV Pelourinho (Foto: Divulgação)

Diretor da TV Pelourinho, André Luiz Actis contou em entrevista ao CORREIO que a TV ficou quase dois anos sem conseguir bancar contas básicas como a energia. A duras penas e contando com apoio de instituições como a ONG Raso da Catarina, Balé Folclórico e o Olodum, conseguiu reverter o quadro e voltar a abrir turmas - ainda que em número de alunos bem inferior a outrora: a casa que já atendeu 200 estudantes em simultâneo, hoje consegue abraçar 10.

"Nós estamos com essa campanha desde março agora de 2022. Ela foi proposta pelo ator Luis Salém, carioca que vive aqui há mais de 5 anos. Ele nos procurou ao ver a situação da TV. De 3 anos pra cá, a situação piorou muiot. Somos uma instituição sem fins lucrativos, alunos aqui passam sem pagar absolutamente nada", contou Actis.

A campanha em questão é a #SOSTVPelourinho, vaquinha online que ganhou adesão de artistas importantes como Caetano Veloso e sua esposa, Paula Lavigne, além de uma série de atores da Rede Globo a exemplo de Marisa Orth e Luis Fernando Guimarães. Para colaborar, basta acessar o link https://bit.ly/SOStvpVO. A meta da TV é conseguir viabilizar R$250 mil. Até o momento, R$18 mil foram arrecadados.

"Nossos alunos não pagam nada para estudar, também fornecemos transporte e uma refeição. Temos esses custos, além dos fixos de limpeza, energia que é muito cara por conta de equipamentos que temos aqui, e funcionários. Hoje, temos uma turma de professores que foi viabilizada pela ONG Raso da Catarina", explicou André.

Coordenador voluntário da TV Pelourinho, o ator Lyu Árisson foi com quem intermediou o contato com Caetano e Paula Lavigne, que fizeram uma série de vídeos chamando as pessoas para colaborar com a causa.

"Esse projeto é muito importante, trabalho voluntariamente como coordenador, produtor. Aqui você qualifica jovens, dá oportunidades aos jovens periféricos, a pessoas em vulnerabilidade nessa situação que o país está", disse Lyu.









Paula Lavigne afirmou em vídeo que a situação vivida pela TV Pelourinho é deplorável e muito aquém de sua própria história.

Para a produtora, é fundamental que exista uma mobilização para salvar a iniciativa, que é responsável por formar profissionais para uma das áreas mais importantes da indústria cultural.

"O audiovisual, da indústria cultural, é o que mais emprega. Desde a senhorinha que faz bordado, ao menino nerd que mexe no computador, cenógrafo, iluminadora... é muito importante ter essa qualificação. Muita gente me pergunta sobre projeto cultural e acho que a gente precisa investir nisso: em qualificação de jovens para entrar no mercado de trabalho. Todos os artistas me procuram. Não é um dinheiro jogado fora, é um investimento", disse Paula Lavigne.

Por sua vez, Caetano Veloso afirmou que a TV Pelourinho é um esforço de saúde social e humana na Bahia e finalizou declarando que qualificação é necessária para mudar realidades e empregar a juventude.