Escritor baiano lança livro ressaltando as peculiaridades do bairro de Brotas

(Divulgação)

Nilson Galvão faz homenagem ao bairro de Brotas no seu quinto livro

O escritor e jornalista Nilson Galvão reuniu fotos e poemas - inéditos ou já publicados - com inspiração em personagens, logradouros ou no espírito do bairro de Brotas, descrito por ele como o "único subúrbio do mundo localizado no coração da metrópole", na obra #nibrotas que ganha pré-venda na plataforma digital Catarse. Exemplo de baianês aplicado ao cotidiano em um dos bairros mais típicos de Salvador, a expressão “ni Brotas” dá título ao quinto livro do autor que será entregue e autografado no dia 1⁰ de abril, na filial do Acupe do Espetinho do Bolero, uma rede de botecos da Avenida D. João VI.

(Divulgação)

Capa da obra #nibrotas que tem edição artesanal da Licuri

Edição artesanal

#nibrotas é editado pela Licuri Livros Artesanais, do também escritor Marcus Gusmão, em técnica cartonera, com capa de papelão e costurado a mão, com uma tiragem de apenas 100 exemplares numerados e personalizados com o nome do leitor. Este é o terceiro livro da recém-criada editora que tem arte de Alfredo Gama, projeto gráfico de Fernanda Dias e apresentação da jornalista Ana Lívia Lopes, moradora de Brotas. Galvão nasceu em Caetité, cresceu em Brumado, fez carreira em Salvador e em 2014, brinca, subiu na vida: foi morar em Brotas. Ou “nibrotas”, como ele prefere.

Dia de festa

Depois de um verão agitado com a agenda de eventos da Oquei Entretenimento, os gêmeos Ricardo e Rafael Cal, vão celebrar seus 36 anos, hoje, no restaurante Lafayette, na Bahia Marina.

(Divulgação)

Ricardo e Rafael Cal fecham restaurante para celebrar aniversário

Saudade de casa

O cantor e compositor Ian Lasserre vai lançar, na próxima quinta-feira (5), nas plataformas digitais, o clipe do primeiro single de seu novo álbum Átimo, que sai pelo selo sueco Ajabu! A canção Minha Bahia é o retrato da alma e da saudade que o cantor tem de sua terra natal. O álbum completo tem previsão de chegar neste primeiro semestre aos aplicativos de música.

(Foto:José de Holanda/Divulgação)

Cantor baiano Ian Lasserre lança clipe do novo álbum

Artes visuais

O Museu de Arte da Bahia inaugura hoje (3), às 17h, a exposição do artista plástico Ricardo Bezerra, paulista do litoral norte, radicado em Salvador. A mostra, batizada de Uauá Maré, reúne 15 pinturas e uma escultura, e fica aberta ao público até o dia 18 de março.

Queijos & Vinhos

A Grand Cru Salvador, que inaugura em breve seu Wine Bar na unidade do Shopping Barra, apresentará ao público um curso de harmonização de queijos com vinhos, no próximo dia 25, às 19h, na loja da Bahia Marina. O curso será ministrado pela Cheese Hunter e consultora Flávia Dal Evedove, criadora da marca De Leite Cru, especializada na produção de queijos artesanais brasileiros. A harmonização será guiada pelo sommelier Ivan Júnior, que selecionará seis rótulos para a experiência, cujo investimento é de R$ 200.

Arte em debate

O artista Ayrson Heráclito é um dos convidados da programação paralela da exposição Canções de um Passado Esquecido, no Instituto Tomie Othake, em São Paulo. O baiano vai dividir a mesa com a britânica Ayo Akingbade discutindo sobre o processo de criação dos vídeos que estarão apresentando na mostra, amanhã (4), às 19h30, no Grande Hall do Instituto, em Pinheiros.

Ode ao poeta

O ator Ricardo Castro fará temporada do show Nove Tentativas de Amor Eterno, este mês, no Berro D´Água, na Barra. O artista será acompanhado do violão de Meg De Sousa, e as apresentações estão marcadas para os dias 6, 13, 20 e 27 de março, às 20h30, com ingressos a R$ 20.

(Divulgação)

Ricardo Castro chegou de uma temporada na Argentina

Salve Jorge!

A baiana Josélia Aguiar, autora da biografia de Jorge Amado, está a caminho da Alemanha. Diretora da Biblioteca Mario de Andrade, em São Paulo, e por duas vezes curadora da Flip-Paraty, a jornalista vai fazer palestra sobre curadoria de literatura, no próximo dia 5,em Frankfurt. No dia seguinte, ela segue para Colônia, onde falará sobre a biografia do escritor baiano.

Vida mais doce

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o chef Lomanto Oliveira está preparando uma surpresa para todas as clientes que estiverem no restaurante Fasano neste mês de março. Aliando a gastronomia com mais de 100 anos de tradição do Grupo Fasano, ele criou uma sobremesa à base de chocolate com frutas silvestres delicadamente selecionadas.

(Foto:Tati Freitas/Divulgação)

O baiano Lomanto Oliveira faz sucesso na cozinha do Fasano