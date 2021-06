Escritor Paulo Schmidt morre vítima da covid-19 em Salvador

O escritor, tradutor e ilustrador Paulo Schmidt, morreu vítima da covid-19, nessa sexta-feira (4). Ele vivia há 2 anos em Salvador, ao lado da noiva, Patrícia Braille, criadora da tag #pracegover, sua companheira desde 2012. A cremação acontecerá no Bosque da Paz neste sábado (5).

Paulo Schmidt nasceu em São Paulo e estudou Art & Design em Nova York. Como editor, publicou livros de Victor Hugo, Alexandre Dumas e H. P. Lovecraft.

Em 2008 lançou, pela Geração Editorial, a obra Jack, o Estripador: a verdadeira história, primeiro estudo em língua portuguesa sobre o famigerado assassino vitoriano. Em 2016 lançou, pela editora LeYa, o Guia politicamente incorreto dos presidentes da República, que ficou diversas semanas nas listas de livros mais vendidos do país e ganhou uma edição ampliada e revista no fim de 2017.

Em 2018 lançou, pela Harper Collins Brasil, o livro Cogumelo Jesus e outras teorias bizarras sobre Cristo, que discute as muitas visões alternativas sobre a identidade do Filho de Deus. Nesse mesmo ano, recebeu o Prêmio Cepe de Melhor Romance pela obra Anjo Negro, o qual, no ano seguinte, ficou entre os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura de 2019.

Encantado pela cidade de Salvador, seu projeto interrompido foi a escrita de um livro comparando a Bahia ao Egito e uma biografia do Duque de Caxias.