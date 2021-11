Escritório Social é inaugurado em Salvador para atender população carente

Os projetos e ações sociais desenvolvidos pela Prefeitura de Salvador serão articulados e organizados em um único espaço. Nesta sexta-feira (12), foi inaugurado o Escritório de Governança Social Santa Dulce dos Pobres, no 2º andar do casarão número 3, na Rua Chile, no Centro. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e vai articular os diversos órgãos municipais e fomentar parcerias com entidades privadas.

A proposta, segundo o prefeito Bruno Reis (DEM), é pensa conjuntamente ações em prol dos mais necessitados. Serão 15 funcionários atuando no escritório. Ele destacou as fragilidades de Salvador no campo social.

"Quem conhece a cidade sabe das desigualdades que temos de enfrentar. Salvador ainda é muito pobre e sensível nas áreas de segurança, saúde, social e econômica. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, dar-lhes mais dignidade e garantir alguma progressão social das famílias, com reflexos nos campos econômico e social. Esse escritório atuará de forma transversal, envolvendo todas as secretarias, eliminando, aos poucos, as carências e necessidades da capital baiana", disse.

Prefeito apresenta decreto que instituiu o Comitê Gestor de dois programas (Foto: Valter Pontes/ Secom)

A proposta é mapear a cidade, identificando áreas em que o acesso à saúde, educação, economia, esporte, lazer, segurança e infraestrutura ou outros tipos de assistência ainda são vulneráveis e concentrar as ações naquele local. A vice-prefeita e secretária de Governo, Ana Paula Matos, contou que o trabalho já está em andamento.

“Nosso primeiro desafio é ter acesso aos dados, por isso vamos mapear a cidade, para poder criar as estratégias. Hoje, sabemos que existem 84 comunidades dentro dos bairros com maiores problemas sociais, que vimos na pandemia quando identificamos os invisíveis, e 11 localidades onde está muito forte. São assentamentos que se formaram ao longo do crescimento da cidade. Então, vamos começar com essas áreas. Já temos alguns projetos desenhados”, disse.

Em um primeiro momento, o escritório irá comandar os programas Bairro Novo e Vida Nova. Durante a cerimônia, o prefeito assinou o decreto que institui o Comitê Gestor dos dois programas.