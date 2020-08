Especial Agenda Bahia: a pandemia acelerou a nossa bolha de algoritmos?

Chega mais que hoje o podcast é especial: parte do Fórum Agenda Bahia 2020!

Toda vez que você compra algo pela internet ou visita um site, acaba deixando uma informação sua na rede. Os algoritmos aprendem a interpretar esses dados para sugerir a próxima coisa que você deve consumir: um filme, uma música, uma roupa, tudo calculado a partir do seu gosto.

Pense então esse cenário em 2020, quando aprendemos a fazer quase tudo pela internet. Por conta da pandemia, tivemos que trabalhar, estudar e comprar por meio de aplicativos e sites. Quantos dados espalhamos nas redes nesses cinco meses? O quanto os algoritmos sabem da gente a essa altura?

Nesse podcast especial, discutimos o quanto alimentamos as 'bolhas' de algoritmos em tão pouco tempo. Os especialistas cravam: avançamos 10 anos em cinco meses. Como isso impactou o mercado e a sociedade?

Escolha o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Para debater esse assunto, conversamos com o futurista dinamarquês Peter Kronstrom; com o CEO da empresa baiana Zygon, Lucas Reis; com o head de engenharia da startup Sanar, Marcos Conceição; e com o publicitário e empreendedor Paulo Rogério Nunes.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

O Fórum Agenda Bahia 2020 é uma realização do CORREIO, com patrocínio do Hapvida, parceria do Sebrae, apoio da Claro e Sistema FIEB e apoio institucional da Rede Bahia.

>> Leia aqui todas as notícias do Fórum Agenda Bahia 2020

-

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

>> Clique aqui para ver episódios anteriores do O Que a Bahia Quer Saber