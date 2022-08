Especial vai colocar Thiaguinho cantando com a mãe pela primeira vez; confira detalhes

A televisão tem um papel fundamental na vida de Thiaguinho, que completa 20 anos de carreira em 2022. Uma trajetória que não se iniciou nas telinhas, mas teve nela uma aliada fundamental desde que o cantor participou do 'Fama', extinto reality musical, no já longínquo 2002.

Parece que Thiaguinho entrou na TV e não saiu mais: e isso tem um grande quê de verdade. É isso que a própria TV Globo pretende contar no programa 'Som Brasil apresente: Meu Nome é Thiago André', que vai ao ar nesta quarta (10). O programa será exibido logo após a novela Pantanal.

“Poder ter um especial na TV Globo, onde tudo começou, 20 anos depois, é uma realização. Eu sempre quis ser músico, nunca tive outro foco. Queria um dia gravar um CD, ir em programas de TV, ir no rádio. Hoje, depois de tantos álbuns e conquistas, sinto uma alegria difícil de descrever. Sempre pensei ‘se eu puder viver de música o tempo todo na minha vida, eu prefiro’. Para mim, sempre foi a música minha motivação, nunca tive outra coisa”, comemora Thiaguinho.

O programa marca o retorno do ‘Som Brasil’, título que marcou a TV brasileira com conteúdos musicais, mas que chega num novo formato: uma antologia de especiais que reverenciam a música nacional.

A produção é da equipe do ‘Conversa com Bial’, formada por profissionais múltiplos, e especialistas em conteúdos imersivos, em que tudo será novidade, desde a forma como a trajetória de Thiaguinho é contada, a partir de relatos inéditos, até o conceito em que o especial é concebido.

À medida em que Pedro Bial conduz as entrevistas com o cantor, o público é levado para uma experiência de bastidor de um programa de TV, passeando por cenários que se transformam e figuram cada parte da história.

“A gente entende que a primeira aparição de Thiaguinho, no ‘Fama’, marca o start de sua carreira, e depois vamos acompanhando a evolução dele pela TV ao longo desses 20 anos, então optamos pela metalinguagem de entrar nos bastidores da TV como cenário", inicia Gian Carlo Bellotti, que assina a direção geral do especial.

Ele completa: "É como se fosse um programa ao vivo acontecendo. Temos palco de um lado, um camarim de outro, diferentes cenários. O público verá câmera, equipamento de luz, de som. Assumimos a ideia de bastidor mesmo”.

A TV não é parte da vida de Thiaguinho apenas após o estrelato. Quando criança, ele ouvia discos de trilhas sonoras de novelas e assistia a programas musicais que colaboraram para a construção de seu sonho, hoje realizado, como ‘Programa Livre’, ‘Ligação’ e o próprio ‘Som Brasil’.

Essas memórias são trazidas durante as conversas com Pedro Bial, que são intercaladas com apresentações musicais dos principais sucessos, como Caraca, Muleke, Falta Você e Ousadia e Alegria, num palco com banda completa, além de cortes do show comemorativo Meu Nome é Thiago André, em que ele canta suas referências, como Gilberto Gil, Cazuza, Djavan, Benito de Paula, Milton Nascimento e outros.

A Pedro Bial, Thiaguinho revela medos, angústias, felicidades, sonhos passados e futuros. Resgata passagens da infância, da época em que morou em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul; relação com a família; vivências na estrada e a rotina da profissão. Compartilha sentimentos que fazem conhecê-lo para além de sua imagem de artista.

“Thiaguinho tem uma história surpreendente, um jeito menino que vai chegando aos pouquinhos, de mansinho. Veio do Centro-Oeste e, de repente, reflete um Brasil do samba, com muita originalidade. Ele vem de uma família com uma história igualmente inspiradora e muito generosa”, comenta Pedro Bial.

O programa terá participações especiais e o momento mais marcante promete ser quando ele e a mãe, dona Glória Maria Barbosa, canta com ele. apresentam “Fascinação”, acompanhados apenas de piano. Spoiler do bem: O momento termina com o cantor emocionado.

Dona Glória sempre teve a música envolta à sua vida. Thiaguinho acompanhava a mãe nos ensaios dos cânticos da igreja, de um grupo que ela liderava, e que cantava durante as missas.

João Barbosa, seu pai, não era diferente: chegou a ser locutor de rádio, e foi ainda o primeiro exemplo motivacional de Thiaguinho para seguir seu sonho, já que antes disso saiu da ocupação de engraxate para dirigir uma faculdade, tendo passado pela Secretaria de Educação, Turismo e de Esportes da cidade onde moravam. Ele também estará presente no programa.

Você já pode ter se perguntado: e Pericão, vai colar? Vai sim. Thiaguinho e Péricles cantam juntos Jogo da Sedução/Livre Pra Voar e Tá Vendo Aquela Lua.

“Eles me escolheram para fazer parte do Exaltasamba, e me deixaram muito honrado, muito feliz. Fiz aula de canto, interpretação e eu prestei muita atenção nele, na maneira como ele cumprimentava as pessoas nos shows, se comportava nos palcos. Ele serviu de referência para o artista que sou hoje, até meu pai agradeceu a ele por ser esse representante na minha carreira”, conta Thiaguinho.

A setlist completa do projeto estará disponível nas plataformas digitais, em shows e exposições. O especial será reprisado no Multishow na quinta-feira (11) às 20h, e estará disponível no Globoplay, tem direção artística de Monica Almeida e direção geral de Gian Carlo Bellotti.