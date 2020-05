Especialistas ensinam exercícios que aumentam a capacidade pulmonar

Calma, respire: não é qualquer falta de ar que deve ligar seu sinal de alerta em meio à pandemia da covid-19, doença respiratória que já provocou mais de 14 mil mortes só no Brasil. Antes de entrar em desespero, responda à pergunta: você está respirando da forma correta? Se não sabe, a hora de aprender é agora, apontam especialistas.

A partir de exercícios que trabalham postura e técnica, profissionais da área dão dicas de como aumentar a capacidade pulmonar para enfrentar o momento de tensão mundial e continuar respirando bem mesmo depois da quarentena. Afinal, a respiração é um movimento vital que traz equilíbrio e bem-estar.

“A partir de agora a gente tem que se olhar, se perceber, trabalhar essa respiração e não comprar esse medo. Tentar acalmar os sentidos e equilibrar todo o nosso sistema. É importante se cuidar, senão quando a pandemia acabar vai estar todo mundo doente”, aponta a fisioterapeuta e professora de pilates Larisse Rebouças, 32 anos.

A prática dos exercícios respiratórios não previne o coronavírus, destaca o fisioterapeuta Reinaldo Antunes, 42, especialista em UTI adulta e neonatal, mas traz benefícios como o desenvolvimento da elasticidade do pulmão e a melhora do retorno venoso, mantendo o equilíbrio entre gás carbônico e oxigênio. Ou seja, melhora a capacidade pulmonar total.

“Respirar bem provoca bem-estar. O exercício físico diminui seu nível de estresse, melhora o nível de humor, melhora a qualidade do sono, trabalha a concentração e trabalha a memória. São muitos benefícios, fora a melhora de força e capacidade respiratória”, destaca Antunes.

Dedicada a estudar esse movimento vital, a terapeuta de Renascimento Sistêmico Kareema Marinho, 60, trabalha tecnicamente com a respiração para fortalecer a existência humana. “A vida é um movimento que se chama respiração. Cada vez que você entra em sintonia com a respiração, sua respiração entra em sintonia com o universo”, explica.

Além de significar o real valor da vida, Kareema defende que a respiração é capaz de empoderar, principalmente quem tem mais de 60 anos. “A idade avançada vai levando as pessoas a acreditarem que estão no fim da vida. Mas eu respiro e estou plena. Sou feliz porque existo, estou saudável. A respiração nos devolve a independência e o empoderamento da nossa própria vida”, defende.

Aumente a capacidade de seu pulmão