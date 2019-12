Especialização em Comunicação na Ufba tem inscrições abertas até dia 9

Estão abertas até segunda-feira (9) as inscrições para o Curso de Especialização em Comunicação Estratégica da Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom/Ufba). As aulas terão início em fevereiro de 2020 e acontecem uma vez por mês, no Campus Ondina, em Salvador.

Durante um ano e meio de trocas com alguns dos principais nomes do país na área de comunicação organizacional como Margarida Kunsch, Mitsuru Yanaze, Marlene Marchiori e Pollyana Ferrari, os profissionais conhecerão soluções e inovações para enfrentar desafios junto ao poder público, iniciativa privada ou terceiro setor.

O currículo equilibra referenciais teóricos e prática em branding (tópicos avançados em marketing); pesquisas de opinião, públicos e mercado; comunicação estratégica e política; mensuração de resultados e gestão do risco da imagem institucional (ROI); marca e reputação da imagem institucional; jornalismo digital, convergência midiática e novos dispositivos; endomarketing; gerenciamento de crises e outros.

O professor Adriano Sampaio, um dos coordenadores, ressalta que a gestão da comunicação estratégica tem abordagem ampla no curso. “Os profissionais vão alcançar o upgrade desejado na carreira, com uma visão 360 graus da comunicação organizacional”, destaca o professor.

Inscrições

Podem se inscrever os profissionais que possuam diploma de graduação, em especial nos seguintes cursos: Comunicação Social (Jornalismo, Produção Cultural, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Cinema, Rádio e TV entre outros), Administração, Marketing e áreas afins.

Para efetivar a inscrição o candidato deve enviar documentação solicitada, incluindo uma redação relacionada ao tema do curso e fazer o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$60,75.

Pioneiro da área em universidades públicas baianas, o Curso, desenvolvido desde 2013 tem concepção e coordenação dos professores doutores Adriano Sampaio e Giovandro Ferreira. Ambos com larga experiência na área de comunicação, dedicam suas pesquisas acadêmicas e práticas profissionais ao campo da comunicação estratégica, considerando as suas mais diversas conformações e os diferentes sujeitos sociais.

Para saber mais informações como o cronogramo completo, perfil do corpo docente e etapas do processo seletivo estão disponíveis no site http://ce.comestrategica.com.br.