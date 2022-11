Espécie com risco de extinção, onça-parda é atropelada e morre em rodovia na Bahia

Uma onça-parda foi atropelada e morreu nesta terça-feira (8) na BA-052, em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina.

O animal foi identificado pela Prefeitura de Morro de Chapéu. A Puma concolor se encontra em risco de extinção no Brasil. Segundo pesquisadores da Universidade do Recôncavo da Bahia (UFRB), há apenas cerca de 180 animais desta espécie em todo o estado.

A prefeitura entrou em contato com a Faculdade de Irecê (Fai) para fazer a doação do animal. O corpo será utilizado como objeto de ensino e estudo de educação ambiental. O autor do atropelamento não foi identificado.

A prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, contou que a prefeitura tem feito o monitoramento da fauna do município, por meio do projeto "Bichos do Morro", em parceria com a UFRB, Inema, Ministério Público do Estado da Bahia, Instituto Água Boa e Programa Amigos da Onça (Instituto Pró-Carnívoros).

“Esse acompanhamento é feito justamente para que possamos preservar a nossa flora, que é muito rica. Ao longo desse trabalho, já tínhamos identificado a presença da onça-parda no município. Infelizmente, temos relatos de animais que acabam morrendo ao atravessar a pista, como esse de hoje. Mas vamos seguir trabalhando para preservar todas as espécies, em especial estas que estão com risco de extinção”, salientou ela.