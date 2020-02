Espólio de Gugu Liberato gasta R$ 800 mil fixos todo mês

Os gastos fixos do espólio de Gugu Liberato por mês chegam a R$ 800 mil, segundo a coluna de Mõnica Bergamo na Folha de S. Paulo.

Segundo a colunista, a folha de pagamento de empregados domésticos de Gugu e família consome R$ 18 mil por mês, com outros R$ 5 mil de encargos trabalhistas.

Já o gasto com condomínio dos imóveis do apresentador bate em R$ 70 mil, enquanto água e luz representam mais R$ 10 mil por mês. Outros R$ 300 mil são usados para pagar IPTU e manutenção dos imóveis.

A conta inclui também os custos da educação dos três filhos, João, 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 15.

A pensão da mãe, Maria do Céu, é de R$ 163 mil por mês. A Justiça determinou recentemente que o espólio pague também R$ 100 mil por mês a Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, que briga para provar união estável e garantir parte da herança.

Os valores estão em listagem que foi apresentada à Justiça e correspondem aos gastos fixos apenas.

"Vivia completamente separada"

A mãe de Gugu Liberato, Maria do Céu, deu entrevista ao Fantástico neste domingo (2) e afirmou que o filho era apenas amigo de Rose Miriam. “Ele nunca teve nada com ela. Ela vivia completamente separada dele”, afirmou Maria do Céu.

O programa apresentou uma matéria sobre o tema, ouvindo advogados das duas partes. Gugu morreu aos 60 anos, em novembro do ano passado, depois de uma queda dentro de casa, nos EUA.

Maria do Céu sempre foi muito próxima do filho, com quem viajou para conhecer 35 países. Ela contou no Fantástico que Gugu sofreu uma pneumonia grave e quase morreu quando ainda tinha1 mês e meio de vida. Ela contou que ele a convidou para ir aos EUA com ele antes de morrer. “Ele queria que eu fosse com ele, mas como eu estava com gripe, eu não quis ir”, explicou.

A mãe de Gugu disse que o filho tinha boa relação com Rose e nunca deixou que nada faltasse para ela. "Ela tem uma bela de uma casa aqui em Alphaville. Quando ela vinha pra cá, ela tinha o dinheiro que ela queria para fazer o que ela queria", diz Maria do Céu. Os advogados de Rose dizem que ela passou o imóvel para o nome dos filhos.

(Foto: Reprodução)

Os advogados da família de Gugu, Carlos Regina e Dilermando Cigagna Júnior, afirmaram que o apresentador e Rose não tinham uma vida em conjunto, apesar de serem muito amigos. Eles afirmam ter um contrato assinado por Rose em 2011, ano em que foi feito o testamento de Gugu, que deixa isso claro. “Eu falo isso e juro porque eu sei que eles não tinham nada”, diz um dos defensores. "Ela era mãe dos filhos dele. Essa é a relação que nós sabemos. Eles não se apresentavam como um casal".

O patrimônio de Gugu pode chegar a R$ 1 bilhão, incluindo empresas, imóveis e investimentos. Ele deixou 75% do patrimônio para os três filhos, João, 18, e as gêmeas Sofia e Marina, 16. Os outros 25%, distribuiu entre cinco sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato foi nomeada inventariante e curadora especial das filhas menores de idade de Gugu.

O testamento do apresentador foi lido horas depois do enterro, que aconteceu em São Paulo. "Ouviu o testamento junto com as filhas, com o João, seu filho, com toda a família e concordou com os termos. Pediu harmonia da família. Fez até um discurso bonito para todos. A leitura do testamento, se não me engano, aconteceu por volta de 16h de sexta-feira. A notícia que nós tivemos depois é que, 20h ou 21h, ela estava na casa de outro advogado, levada pelo seu irmão, para contestar esse testamento", diz Carlos.

Leia também

Gugu: de bonzinho, só tinha a cara

Defesa de Rose fala em "desumanidade"

O advogado de Rose, Nelson Willians, também foi ouvido. Ele questionou todos os anos em que Rose foi apresentada publicamente como mulher de Gugu, sem que nada fosse dito pela família. “Somente depois da abertura do inventário, ela se tornou amiga?", pergunta.

Segundo ele, Rose e Gugu tinham uma vida compartilhada e os familiares do apresentador estão agindo com "uma desumanidade sem tamanho". "Hoje a Rose vive de empréstimos. Ela pega de amigos porque Gugu Liberato sempre foi provedor de tudo", afirmou.

Gugu e Rose tiveram três filhos (Foto: Reprodução)

Os advogados negaram que o filho mais velho de Gugu e Rose, João, tenha dado queixa contra a mãe. Rose levou o filho para um encontro com seu irmão, Gianfracesco Di Matteo, e o sobrinho, Eduardo Di Matteo, além de um advogado. João disse que não sabia que isso iria acontecer e entrou com queixa-crime contra o tio e o primo, não a mãe. Com o tio morando na casa da família na região de Orlando, João contratou um advogado americano que notificou Gianfracesco para que ele deixe o local em 15 dias.

"O Gian está lá a convite. Ele não está lá de 'entrão', não está lá sem ser convidado. E está lá na casa de sua irmã, convidado por sua irmã. Isso é importante", diz o advogado de Rose.

No domingo, Rose, que ganhou em primeira instância direito a uma pensão de R$ 100 mil, divulgou carta falando do relacionamento com Gugu. Diz que os dois foram muito felizes por todos esses anos, especialmente os últimos, morando nos EUA. Afirma que Gugu foi "um querido e zeloso pai e marido".

Leia a íntegra:

“Gugu desejou construir uma família e eu também. Ele me incluiu na vida dele, assim como eu o incluí na minha vida. Formamos uma família conforme a vontade de Deus. Tivemos três filhos lindos e saudáveis. E desde o momento em que ficamos sabendo que eu estava grávida, as nossas vidas tomaram um novo rumo.

Caminhamos sempre juntos em um caminho de amor, respeito e cumplicidade. Um relacionamento de acordo com a vontade de Deus, em que o amor e confiança andam juntos. Fomos muitos felizes durantes todos esses anos, principalmente nos últimos anos em que vivemos aqui nos Estados Unidos. Apesar da distância, a nossa casa aqui se tornou um lar mais sólido.

Gugu vinha frequentemente e a nossa alegria sempre foi algo que brotava de nossos corações. Jamais esquecerei dos fortes abraços que ele nos dava ao abrir a porta de casa quando chegava do Brasil. Gugu adorava viver aqui, pois além de estar no seio familiar, podia passear de bicicleta, de bermuda e de chinelo, e de fazer as compras no mercado. Eram momentos de liberdade!

Gugu foi um querido e zeloso pai e marido. Foi meu companheiro nos momentos felizes na criação e educação dos filhos. Ele era o pilar da casa! Quando vinha para cá, ficava o máximo de tempo que lhe era possível. Se não fosse o trabalho de apresentador e de empresário, teria um tempo maior para convivermos. Mas ele adorava ser apresentador querido e amado por todos. Gugu foi um homem íntegro e o mais generoso que já conheci na vida.

Ele sempre me dizia que quando as crianças chegassem na idade de fazer o high school, deveríamos trazê-los para cá nos Estados Unidos, por achar que essa seria uma ótima decisão. Foi assim que viemos eu, Gugu e as crianças no dia 02 de julho de 2015. Quando chegava o momento de ir embora de suas muitas vindas, Gugu se emocionava ao se despedir de nós. E sempre dizia: “assim que der, eu volto. Amo vocês! Fiquem com Deus”.

Mas no dia 20 de novembro deste último ano, ao chegar em nossa casa, sua vida foi ceifada de forma extremamente trágica em um acidente doméstico diante de nossos olhos. E agora as nossas vidas transcorrem na maior perda que já tivemos. O que nos resta agora é a dor da saudade de alguém inesquecível que só nos deu amor. Mas para nos confortar, temos a certeza que Gugu está calmo e bem pertinho de Deus.”