Esposa de ex-jogador, cantora morre após complicações em lipoaspiração

A pastora e cantora gospel Fernanda Daibert Escobar de Albuquerque, conhecida como Fernanda Fé, morreu nesta sexta-feira (20), em Belo Horizonte. Ela, que tinha 41 anos, foi vítima de uma embolia pulmonar.

De acordo com Alex Dias, amigo da família e responsável por cuidar da agenda musical de Fernanda, a cantora gospel passou por uma lipoaspiração no fim do mês agosto e teve complicações, chegando a ficar internada em três hospitais diferentes.

Ao UOL, um familiar que não quis se identificar confirmou a versão e isse que Fernanda chegou a ficar quatro dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da capital mineira, mas não resistiu. Ele acrescentou ainda que a família acredita que houve erro médico.

Fernanda Fé era casada com o ex-jogador Marcos Venâncio de Albuquerque, o Ceará, que atuou em grandes clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro e Internacional, clube pelo qual foi campeão mundial em 2006, além do francês Paris Saint-Germain. Além dele, ela deixa três filhos, de 11, 13 e 15 anos.

Em sua rede social, o ex-lateral, que atualmente atua como agente de futebol, publicou uma foto com os filhos e agradeceu aos fãs pelas mensagens de apoio. "Nós (eu, @ddaibert @levidaibert @pietraalbuquerque07 ) queremos agradecer a todos que nos enviaram mensagens de conforto e de encorajamento pela a perda da @fernadafeoficial #deusébomotempotodo". Ceará e Fernanda se conheceram em 2002 e eram casados há 16 anos.

Dois filhos da pastora também usaram as redes sociais para homenagear a mãe. "Te amo muito mãe. Descanse em paz", escreveu Levi Daibert. "Mãe você vai estar sempre no meu coração , te amooo .Descanse em paz minha rainha", escreveu Pietra.

A pastora morava em Minas Gerais desde 2012 e, atualmente, vivia em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No ano passado, Fernanda tentou dar início à vida na política e concorreu ao cargo de deputada federal pelo PRTB, mas não foi eleita.

A cantora, que tinha dois álbuns gravados, também comandava um projeto social onde incentivava mulheres a jogar futebol.

O enterro será no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto (SP), na tarde deste sábado (21).

