Foto: Acervo pessoal

A médica Tatiana Paraíso, esposa do ex-prefeito de Salvador João Henrique Carneiro, também foi diagnosticada com o novo coronavírus. “Como eu coordeno uma emergência de Covid-19, acabei contraindo o vírus, mas já estou praticamente boa. João, felizmente, não se contaminou, pois fiz um isolamento bem feito”, nos disse. "Não acho que me contaminei no hospital, pois uso toda paramentação para atender".