Esposa de sargento morto diz que casal sofreu tentativa de assalto um dia antes do crime

A esposa do sargento do Exército, Fabrício da Silva Santos, de 23 anos, morto a tiros na porta da casa em que vivia, em Feira de Santana contou à polícia que o casal sofreu uma tentativa de assalto na terça-feira (13), um dia antes do crime. A informação é da TV Bahia.

Apolícia não detalhou como o casal escapou do roubo. No depoimento, ela contou que estava dentro de casa quando o marido morreu.

A mulher contou que ouviu três tiros e, quando saiu da casa, encontrou o sargento no chão.

O suspeito fugiu em um carro após disparar contra o sargento. Ele ainda não foi identificado pela polícia.

O corpo de Fabrício da Silva Santos foi sepultado nesta quinta-feira (15), em Feira de Santana.

Relembre o caso

Um sargento do Exército foi morto a tiros na porta da casa em que vivia, em Feira de Santana, a 100 km de Salvador, na manhã desta quarta-feira (14).

Fabrício da Silva Santos, de 23 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Clériston Andrade, onde chegou sem vida, de acordo com o Comando da 6ª Região Militar. O crime aconteceu por volta de 7h15.

Imagens da câmera de segurança do local mostram ainda Fabrício saindo de cada com uma mochila e se aproximando de moto. Ele foi abordado pelo suspeito, fez sinal de que estava desarmado, e foi baleado.

O Comando da 6ª RM e o Comando do 35° BI lamentaram a morte e afirmam prestam todo o apoio e assistência necessários aos familiares da vítima.