Esquadrilha da Fumaça se apresenta no Farol da Barra; veja vídeo

A Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, se apresentou no céu da região do Farol da Barra, em Salvador, nesta quinta-feira (25). A ação faz parte do Circuito Bicentenário da Independência, uma iniciativa do Ministério da Defesa em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, e contou com apoio da Prefeitura de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

“Trata-se de um momento histórico! O Circuito Bicentenário da Independência terá demonstrações da Esquadrilha da Fumaça em sete capitais. Realizar essas apresentações nos céus do Brasil para milhares de pessoas é sinônimo de independência, democracia e de uma Força Aérea pujante e moderna. Os rastros de fumaça que serão visualizados nos céus representarão todos os militares da FAB e o compromisso que a nossa Força Aérea tem com o povo brasileiro”, nos disse o Tenente-Coronel Aviador Daniel Garcia Pereira, Comandante da Esquadrilha da Fumaça.

História

Com mais de 3.800 demonstrações realizadas no Brasil e em 21 países, a Esquadrilha da Fumaça representa para milhares de pessoas a oportunidade de estabelecer contato, de maneira emocionante e inesquecível, com a Força Aérea Brasileira.

Toda apresentação conta com sete pilotos em sete aeronaves. Cada posição de voo tem uma função específica. Um oitavo piloto fica em solo realizando a locução. Geralmente, a demonstração da Fumaça tem duração de 35 minutos e conta com cerca de 50 acrobacias.