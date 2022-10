Esquema ilegal de rifas de veículos é desarticulado no oeste da Bahia

Um esquema ilegal para rifa de veículos foi desarticulado durante operação em Correntina, no oeste da Bahia, nesta terça-feira (4). Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil, que atuou com a delegacia da cidade e a 26ª Coordenadoria Regional (Coorpin/Santa Maria da Vitória).

As ordens foram cumpridas na casa de pessoas que são investigadas por suspeita de participação no esquema. Foram apreendidos um veículo Toyota Hilux, um Golf, m Gol Volkswagem e um Fiat Palio, todos utilizados em rifas ilegais.

As investigações começaram em agosto, contou o delegado Marceço Calçado, de Correntina. “Recebemos a denúncia, inicialmente sobre o cancelamento de rifas sem a devolução integral do pagamento pelas apostas. O próximo passo é identificar a participação de suspeitos e as respectivas responsabilizações dos mesmos”, explicou.

A polícia apreendeu também celulares que eram usados nas rifas. Todos passarão por perícia. Agora, a investigação segue para identificar outros suspeitos.