'Esse ano não haverá fevereiro': confira calendário de festas em Salvador

Viralizou, nas últimas semanas, uma mensagem nos grupos de WhatsApp que brinca com o fato do mês de fevereiro deste ano estar recheado de festas na capital baiana. "Esse ano não haverá o Mês de Fevereiro", diz a mensagem que, em seguida, apresenta um calendário de vários eventos que vão acontecer no período. Confira calendário atualizado abaixo.

Tudo começa neste sábado (1º), com o Festival de Verão Salvador (FV20), que acontece na Arena Fonte Nova também no domingo (2). No sábado, Ivete Sangalo, Ferrugem, Iza, Marcelo Falcão, Dennis Dj, Zé Neto & Cristiano, Baco Exu do Blues, Harmonia do Samba e Àttooxxá serão as atrações da noite. Já no domingo será a vez de Alok, Bell Marques, Vitão, Felipe Araújo, Léo Santana, Dilsinho, Wesley Safadão, Melim e Parangolé (veja aqui a ordem de apresentações).

(Foto: Divulgação)

Também é na virada de sábado para domingo que acontecem várias festas em homenagem à Iemanjá no bairro do Rio Vermelho. É lá que as homenagens à Rainha do Mar começam ainda na madrugada, com a alvorada. O ritual é iniciado pelos pescadores, em gratidão pela fartura que vem das águas salgadas, e conta com a presença de milhares de pessoas, que começam a festa no dia 1º e estendem até o final do dia 2 - tem gente que fica no bairro até o dia 3.

(Foto: Bruno Concha/Secom)

Menos de uma semana depois, no mesmo bairro, acontece o a saída do grupo de Palhaços do Rio Vermelho, no dia 8. Há dez anos, o pré-Carnaval cheio de manifestações culturais anuncia que faltam apenas 15 dias para a folia começar na cidade. Para quem curte um Carnaval à moda antiga, sem cordas, com muitas cores e fantasias, o bloquinho de palhaços é uma boa pedida.

(Foto: Ulisses Dumas / Divulgação)

Uma semana depois já é dia de Fuzuê (15), um dos "esquentes" da folia momesca que começa na quinta-feira (20) e só termina na Quarta de Cinzas (26). Tanto o Fuzuê quanto o Furdunço, que acontece no dia 16, já têm atrações definidas (confira selecionados). Quando o Carnaval acabar, só faltarão três dias para o fim do mês.

(Foto: Betto Jr./Arquivo CORREIO)

Calendário de festas em fevereiro de 2020

01/02 FV20

02/02 Festa de Iemanjá / FV20

08/02 Palhaços do Rio Vermelho

15/02 Fuzuê

16/02 Furdunço

18/02 Pipoco

19/02 Habeas Copos

20/02 Carnaval

21/02 Carnaval

22/02 Carnaval

23/02 Carnaval

24/02 Carnaval

25/02 Carnaval

26/02 Arrastão