'Esse ponto pode ser o diferencial', valoriza Wagner Lopes

O empate não era o resultado ideal para o Vitória na noite desta sexta-feira (5). Na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, o rubro-negro precisava de um triunfo para tentar iniciar uma reabilitação no campeonato, mas o técnico Wagner Lopes valorizou o ponto conquistado na Ressacada, em Florianópolis, após o empate em 1x1 com o Avaí.

"É melhor um ponto do que nenhum. Quando você perde, fala: 'Pô, se tivesse feito o gol, se tivesse empatado'. Você valoriza esse ponto. Esse ponto pode ser o diferencial. Nós tínhamos cinco pontos. De repente, vira quatro, três. E aí, uma vitória muda tudo. Então eu acredito muito. A gente vem melhorando, encaixando nosso jogo. Cada partida que passa, a gente arruma novas soluções, jogadores entrando bem, dando conta do recado. Isso já é o suficiente para que o nosso torcedor acredite", afirmou o comandante do Vitória.

O empate com o Avaí foi alcançado aos 45 do segundo tempo, em gol marcado por Hitalo, que havia entrado em campo dois minutos antes. O prata da casa recebeu elogios de Wagner Lopes.

"Muito decisivo. Entrou muito bem. Fez o facão, que a gente pede, a diagonal, no momento certo. Atacou a última linha, dominou bem, acertou a finalização com muita qualidade. Parabenizar por esse empate e acreditar sempre", elogiou.

Na zona de rebaixamento há 19 rodadas, o Vitória se manteve na 18ª colocação da Série B, agora com 34 pontos somados, quatro a menos que o Brusque, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. A equipe catarinense ainda joga nessa 34ª rodada. No sábado (6), visita o Confiança, às 19h, no Batistão.

"A gente está fazendo o melhor possível. Os jogadores estão correndo absurdamente para poder sair dessa situação. Eu vou acreditar e passar para o nosso grupo sempre que a gente tem condições de sair dessa situação, sim", projetou Wagner Lopes. "A gente vai acreditar até o final. Vamos trabalhar com todas as nossas forças. Enquanto tiver 1% de chance, matematicamente falando, nós vamos lutar. Vamos honrar essa camisa. Fazer o nosso melhor para sair da zona de rebaixamento",

O Vitória volta a campo na quarta-feira (10), às 21h30, quando encara mais um desafio fora de casa. O adversário da vez será o Vasco, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.