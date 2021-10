Está aberta a votação para a terceira edição do Prêmio CBPM de Mineração

Está chegando a hora de escolher a mineradora e a personalidade do setor que mais se destacaram nas áreas de sustentabilidade e inovação na mineração baiana em 2021. Pelo terceiro ano consecutivo, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) promove o Prêmio CBPM de Mineração. A escolha será feita por votação ao longo do mês de novembro no site da CBPM (www.cbpm.ba.gov.br). Os ganhadores deste ano serão homenageados com troféus esculpidos pelo artista plástico baiano Bel Borba.

O prêmio visa reconhecer as ações de destaque das mineradoras baianas e pessoas, que de alguma forma, fizeram a diferença para a mineração do estado esse ano. A votação é aberta e ao preencher o formulário o participante deverá informar qual empresa e personalidade que mais se destacaram na sua opinião. A divulgação dos resultados e a cerimônia de premiação acontecerão no mês de dezembro.

Criado em 2019, o Prêmio CBPM já homenageou grandes nomes do setor. Em seu primeiro ano, o destaque foi para o empresário e fundador da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), José Corgosinho de Carvalho Filho. Corgosinho foi homenageado por toda sua trajetória de sucesso. Além de ter concebido e construído, na Bahia, uma das mais importantes empresas na área de mineração, metalurgia e reflorestamento do país, o empresário teve também grande atuação na área social, através da Fundação José Carvalho. Radicado na Bahia desde 1960, o fundador da Ferbasa faleceu em 2015, aos 84 anos.

Já no ano passado as premiações foram para a Mineração Caraíba e seu diretor Manoel Valério. A empresa, que há cinco anos teve a sua principal mina alagada e quase fechou, teve uma excelente recuperação. Em 2020, ela movimentou mais de R$ 1 bilhão, manteve 3000 empregos e investiu em pesquisa. A impressionante recuperação econômica, aliada a uma forte presença socioambiental na comunidade foram diferenciais para a conquista do prêmio. Já a realização de ações que geraram a melhoria no ambiente de trabalho e da mineração como um todo foram alguns dos motivos que levaram Manoel Valério a conquistar o título.

Para o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, a premiação é um momento muito importante para ressaltar a importância da mineração.

“O prêmio CBPM é uma forma que encontramos para homenagear as mineradoras e personalidades do setor, por tudo que eles fizeram e os impactos positivos que eles trouxeram para a mineração na Bahia esses anos. Temos muito orgulho do crescimento econômico e produtivo que a mineração teve este ano e esperamos que 2022 seja ainda melhor”, destaca Tramm.

Mineração na Bahia

A entrega do Prêmio CBPM de Mineração 2021 marca o encerramento de um ano de grande crescimento para a mineração baiana. O setor já cresceu mais de 70%, em relação ao ano anterior, consolidou a terceira posição da Bahia na lista de produção mineral comercializada e, também, no ranking de arrecadação de CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral), que é a contribuição paga pelas mineradoras à União, aos Estados e Municípios pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios.

A Bahia também conquistou grandes avanços na produção do minério de ferro. O faturamento das empresas produtoras ultrapassou os R$ 470 milhões, contra R$ 25 milhões alcançados durante todo o ano passado, representando um crescimento de mais de 1.700% em suas operações, números registrados até o mês de setembro.

O estado tornou-se, ainda, líder na produção de Níquel, a partir da reativação da produção da Atlantic Nickel em Itagibá, e também possui a liderança em Cromita, Vanádio, Diamante, Talco, dentre outros.

A atividade também tem contribuído para o avanço socioeconômico de diversas regiões do estado. A mineração apresentou uma relação positiva entre o número de admissões e demissões nos últimos 12 meses até setembro, resultando em 1.576 novos empregos formais. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério da Economia comprovam a evolução do setor de indústrias extrativas no estado. Ainda segundo o CAGED, a mineração na Bahia mantém mais de 16 mil empregos diretos, além dos indiretos.

A mineração do nosso estado também teve destaque no cenário nacional. Três empresas com atuação na Bahia venceram o Prêmio Empresas do Ano do Setor Mineral, promovido pela Revista Brasil Mineral, uma das principais publicações especializadas do setor. As eleitas foram: Mineração Caraíba (nas categorias Pesquisa e Prospecção Mineral e Governança Social) e a Ero Copper (grupo gestor da Mineração Caraíba) e o Grupo Appian Brasil (controlador das operações da Atlantic Nickel), eleitas na categoria Crescimento.

A CBPM

Ao longo dos seus quase 49 anos, a CBPM é a empresa de pesquisa e desenvolvimento do Estado da Bahia. Sua atuação é centrada na ampliação e aprimoramento do conhecimento geológico do território baiano, na identificação e pesquisa de seus recursos minerais e no fomento ao seu aproveitamento, atraindo, para este fim, a iniciativa privada.

Fundada em 18 de dezembro de 1972, a CBPM é a única empresa estatal no cenário da pesquisa mineral no Brasil. O acervo de dados e informações geológicas, geradas e difundidas por ela ao longo da sua trajetória, contribuiu para tornar a Bahia um dos estados brasileiros mais bem estudados e conhecidos geologicamente, pondo em destaque a grande diversidade de seus ambientes geológicos, ricos em depósitos minerais.

Além do trabalho de pesquisa, a CBPM tem atuado para promover uma mineração mais sustentável, seguindo os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, também, o ESG, sigla em inglês para melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Assunto que inclusive foi tema do caderno especial Mineração na era do ESG, publicado no final de agosto, pelo Jornal Correio. O material foi elaborado com patrocínio das empresas Mineração Caraíba, Bamin e Yamana Gold, e contou com apoio institucional da CBPM, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do WWI.

Este conteúdo tem apoio institucional da CBPM e WWI e oferecimento da Mineração Caraíba.