Está se preparando para o Enem? Confira uma lista com mais de dez aulões

Se você não foi a nenhum ainda, com certeza já ouviu falar deles: os aulões do Enem. É a oportunidade dos estudantes revisarem os principais assuntos que precisam saber antes de encarar a avaliação. Para ajudar o estudante que está nessa maratona de estudos, o CORREIO reuniu mais de aulões que vão acontecer em Salvador e cidades do interior para ajudar você a se programar. Com um formato mais lúdico, essas aulas tem como foco passar dicas de assuntos recorrentes na prova, tirar algumas dúvidas e também acalmar os estudantes que estão ansiosos para a avaliação.

A Associação de Ex-Alunos da Uneb vai realizar dois aulões gratuitos neste semestre. Eles estão finalizando os detalhes ainda, como data e local, mas já definiram que o primeiro dos aulões acontece em agosto e o segundo mais próximo das provas. A depender do espaço escolhido, os aulões terão capacidade para 150 ou 300 pessoas. Para ter acesso, basta doar um material de limpeza ou alimento não perecível, que serão doados para alguma instituição de caridade. As informações mais precisas serão divulgadas nas redes sociais da associação: pelo Facebook unex.uneb ou pelo Instagram @unex.uneb.

A Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) também vai promover aulões gratuitos na reta final da preparação do Enem. Na capital, as aulas da Mega Revisão Enem FTC vão acontecer no dia 30 de outubro. O evento acontece no mês de outubro e também passa pelos cidades de Petrolina, no dia 17; Itabuna, dia 23; Jequié, dia 24; Vitória da Conquista, dia 25; e Feira de Santana, dia 29. Cerca de 4 mil alunos vão participar dos aulões.

Outra faculdade de Salvador, a Unijorge também vai oferecer aulas de revisão. O Missão Enem vai acontecer em setembro e para participar o estudante deve doar um quilo de alimento não-perecível.

O governo do estado, através da Secretaria da Educação do Estado, já começou a realizar o Aulão Enem 100%, voltado para os estudantes da rede estadual. A primeira leva de aulas já começou nesta semana e já podem ser acompanhadas no canal de Youtube e no Facebook da secretaria. O auditório da Sec ainda vai receber outras três edições do evento neste ano, nos dias: 15 a 19 de julho; 19 a 23 de agosto; 23 a 27 de setembro; e 07 a 11 de outubro. Vão participar das revisões 6.400 estudantes de 160 escolas estaduais.

Confira todos os aulões aqui:

Associação de Ex-Alunos da Uneb (Unex): A data ainda não foi confirmada, mas a associação informa que um aulão deve ocorrer em agosto e um segundo mais próximo das provas. Para ter acesso, basta doar um material de limpeza ou alimento não perecível. Mais informações serão divulgadas nas redes sociais da associação: pelo Facebook unex.uneb ou pelo Instagram @unex.uneb.

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC): Em Salvador, o evento acontece no dia 30 de outubro. Nos interior, os aulões passam pelas cidades de Petrolina, no dia 17; Itabuna, dia 23; Jequié, dia 24; Vitória da Conquista, dia 25; e Feira de Santana, dia 29.

Unijorge: O Missão Enem acontece em setembro, mas ainda não tem data confirmada. Os estudantes devem doar um quilo de alimento não-perecível para assistir à aula. Mais informações serão divulgadas no site da instituição.

Secretaria de Educação do Estado da Bahia: O Aulão Enem 100% é voltado para os estudantes da rede estadual, mas também é transmitido ao vivo no Facebook e no Canal da Secretaria de Educação da Bahia. Os eventos ocorrem na semana dos dias 15 a 19 de julho; 19 a 23 de agosto; 23 a 27 de setembro; e 07 a 11 de outubro.

Cineaulão: O evento acontece no Cinemark do Salvador Shopping, nos dias 2 e 9 de novembro. Os ingressos custam R$ 60 no primeiro lote e R$ 80 na segunda fase de vendas. Estudantes da rede pública podem ingressar de graça, caso sejam escolhidos pelos organizadores dos eventos após visita às escolas.

Bernoulli: O colégio e pré-vestibular oferece revisão apenas para o vestibular da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Para o Enem, a instituição oferece um simulado nos dias 28 de setembro e 5 de outubro na sede da escola. A inscrição custa R$ 20 e deve ser feita pelo Sympla.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro