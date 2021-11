Estação Imbuí de metrô terá desfile no Dia da Consciência Negra

A concessionária CCR Metrô Bahia vai transformar a Estação de Metrô Imbuí em uma passarela, onde modelos irão apresentar uma coleção de roupas inspirada na produção de moda ancestral de mulheres negras, culminando na exposição fotográfica "De onde pra onde". A ação acontece no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro.

Realizado em parceria com o Movimento Social Aboyê, o trabalho retrata a estética de vestimentas de gerações passadas, após elaboração de um estudo de técnicas, modelagens e acabamentos traduzidos em um guarda-roupa contemporâneo e original. O projeto reúne ainda estilistas, artesãos, maquiadores, cabeleireiros, modelos, fotógrafos e produtores negros.



"É com muito orgulho que estamos realizando uma exposição inédita, unindo fotografia artística e desfile, em reverência à moda ancestral feminina. Inspirada na riquíssima criação e produção de mulheres ao longo do tempo, é com muito respeito que a Aboyê apresenta a coleção De onde pra onde com releituras e elementos evidentemente resgatados das nossas origens, inseridos na contemporaneidade num resultado elegante, atemporal e democrático", conta Márcia Costa, do Movimento Social Aboyê.



A realização do desfile e da exposição De onde pra Onde faz parte do programa Vem pra Cá da CCR Metrô Bahia, que valoriza e estimula ações artísticas, culturais, de bem-estar e alegria para as estações de metrô e terminais de ônibus administrados pela concessionária. "Reforçar iniciativas que promovam a cultura brasileira e baiana, fortalecendo a produção local diversa, rica em valores e identidade, e numa data tão importante como essa, traduz o compromisso CCR Metrô Bahia em garantir uma mobilidade cada vez mais humana e diversa" destaca a gerente de Comunicação, Sustentabilidade e Ouvidoria, Jocelyn Cárdenas.



Serviço:

O Quê: Desfile de Onde para Onde

Onde: Estação Imbuí de Metrô

Quando: 20/11



O Quê: Exposição Fotográfica

Onde: Estação Imbuí.

Horário: das 5h às 00h

Quando: de 20/11 a 20/12

Gratuita