Estação para coleta de resíduos recicláveis é instalado provisoriamente no Comércio

Quem mora ou trabalha próximo ao Comércio e quer promover a reciclagem no local terá um aliado provisório. Uma estação sustentável será instalada no bairro entre os dias 8 e 19 de dezembro. A iniciativa é do projeto Braskem recicla e estrutura será gerida pela startup baiana Solos. A estação funcionará na praça Cayru.

No local, também funcionará um museu aberto sobre o ciclo do plástico verde e um jogo de tabuleiro gigante, com questões sobre economia circular. "Acreditamos que é essencial compartilhar conhecimento e facilitar o acesso ao descarte responsável no processo de conscientização da população. Essas são ferramentas fundamentais para a transformação da sociedade em busca de hábitos mais sustentáveis e com impacto positivo no planeta", pontua Ana Laura Sivieri, Diretora de Marketing e Comunicação da Braskem.

Os resíduos recicláveis coletados serão encaminhados para a Cooperativa de Trabalho Dos Agentes Ecológicos do Paraguary (Cooperguary), contribuindo para ampliar a renda da entidade. A expectativa dessa ação é arrecadar 12 toneladas de materiais, gerando uma renda de R$ 20 mil para os catadores de recicláveis participantes. A ação conta com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS) e da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).