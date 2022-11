Estações de metrô terão ações gratuitas para celebrar o Novembro Azul

O programa Caminhos para a Saúde oferece, neste mês de novembro, serviços gratuitos de saúde e bem-estar aos clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A ação vai acontecer em duas edições, nas estações Pirajá e Detran.



Nos dias 10 e 11, quinta e sexta-feira, quem passar pela Estação Pirajá do Metrô poderá contar com massoterapia, teste de glicemia, aferição de pressão e orientações preventivas voltadas ao Câncer de Próstata. Já nos dias 23 e 24, a ação acontece na Estação Detran, oferecendo os mesmos serviços gratuitamente ao público que acessarem o sistema.

Promovida pelo Instituto CCR, na área de atuação da CCR Metrô Bahia, a iniciativa acontece das 07h30 às 10h30 e de 16h30 às 19h30, em parceria com o SE7E Centro Tecnológico.



Em oito edições do programa Caminhos para a Saúde em Salvador mais de 33 mil atendimentos já foram realizados. "Trazemos temas importantes para a população, chamando a atenção para a importância do autocuidado e da prevenção", explica Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.



Serviço

O quê: Caminhos para a Saúde

Quando: 10, 11, 23 e 24 de novembro, das 07h30 às 10h30 e de 16h30 às 19h30

Onde: Estações Pirajá e Detran do Metrô, respectivamente

Serviços oferecidos: Massoterapia, aferição de pressão, teste de glicemia e orientações preventivas voltadas ao Câncer de Próstata.