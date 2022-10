Estádio, sócios e Fazendão: Bellintani explica planos do City para o Bahia

Enquanto a proposta de compra da SAF apresentada pelo Grupo City está em análise do Conselho Deliberativo, Bahia e City estão com a mão na massa planejando a possível temporada 2023 do tricolor sob a administração do fundo árabe.

Na noite desta quarta-feira (19), o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani participou de uma sabatina ao vivo na qual tirou dúvidas dos torcedores sobre a negociação com o Grupo City. Entre os assuntos, Bellintani explicou que, mesmo sem a aprovação da SAF pelos sócios, o planejamento entre o clube e o City está sendo tocado.

"Já temos muita conexão com o City, já estamos dividindo decisões. Sabemos que a SAF pode não ser aprovada, mas a gente está trabalhando como ela se ela fosse ser aprovada, no sentido de decidir coisas importantes para o próximo ano. Hoje fizemos reunião sobre estratégia de patrocínio para 2023. Eu espero que a gente, em 2023, esteja na Série A. Mas se a gente conseguir voltar e com a marca do City, vai ter potencial muito grande", explicou o dirigente.

Antigo centro de treinamentos do Bahia, Fazendão será vendido mesmo com chegada do Grupo City (Foto: Reprodução)

Essa não é a primeira vez que Bellintani revela reuniões com o City para definir o planejamento do próximo ano. Recentemente, o presidente tricolor explicou que teve uma conversa na qual traçou o perfil de atletas que podem desembarcar no clube a partir de 2023.

Bellintani foi questionado se o Grupo City tem intenção de construir um estádio próprio para o tricolor e qual será o destino do Fazendão. O antigo centro de treinamentos teve a venda aprovada pelos sócios, mas a negociação ainda não foi concretizada. Em caso de acerto com o Grupo, os ativos do clube passarão para a SAF.

"A SAF não tem interesse em tornar um centro de uso do futebol. Ele será vendido", iniciou Bellintani.

"Construir estádio próprio não está no foco. Mas estar mais próximo da Fonte Nova está em discussão. Se possível, em modelo diferente do que temos hoje", completou.

Plano de sócios

Outro assunto abordado pelos torcedores foi sobre a situação dos sócios do Bahia em caso de venda do clube. Segundo o presidente tricolor, a ideia é a de que existam dois tipos diferentes de associados. O contribuinte, que permanecerá com a associação, e o acesso garantido, que terá ligação com a SAF.

Diferente do que acontece atualmente, quando o sócio com acesso garantido possui os mesmos direitos do que o sócio contribuinte, no novo modelo existirão dois tipos de contratos distintos com a SAF e a associação. Os valores devem sofrer reajustes.

"No Bahia [hoje], você é sócio acesso garantido ou não. Haverá duas vertentes muito claras. Primeiro o sócio que permanecerá como sócio da Associação. Ele paga R$ 49, tem direito a votar para presidente, se candidatar e, além disso, a optar por um acesso garantido pagando um pouco mais. A partir da SAF, teremos desdobramento em dois caminhos. Teremos sócio exclusivo da Associação. Mas certamente não poderemos cobrar mais R$ 49. O sócio vai ter que pagar a Associação e ainda o outro lado o acesso garantido para a SAF. Haverá dois vínculos: um com a Associação e outro com o acesso garantido comandado pela SAF. Quanto vai custar? Vamos ter que discutir. Naturalmente não tem como ter aumento grande de hora para a outra. Mas quem quiser que manter vínculo com Associação e SAF vai ter dois contratos

A proposta oficial realizada pelo Grupo City para ter o Bahia entre as suas franquias foi apresentada na última sexta-feira (24). No acordo, o fundo estrangeiro promete aportar R$ 1 bilhão no tricolor ao longo de um contrato de 15 anos. O dinheiro será usado para o pagamento de dívidas, contratações de atletas, reformas estruturais, investimentos em categorias de base e outros.

O documento está sendo analisado pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Esquadrão. Após emissão de parecer, os sócios vão votar em Assembleia Geral pela venda ou não do clube, que teria 90% das ações da SAF sob controle do Grupo City.