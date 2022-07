Estado assina contrato de R$ 197 milhões para Obras Sociais Irmã Dulce

Em evento evento realizado na sede das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em Salvador, nesta sexta-feira (1º), o governador Rui Costa assinou novo contrato no valor R$ 197,6 milhões anuais, para serviços ambulatoriais e hospitalares. O recurso contempla a oferta de 727 leitos para a Central Estadual de Regulação em diversas especialidades, além de leitos de UTI adulto e pediátrico.

“Conseguimos encontrar os caminhos para viabilizar um aumento bastante razoável do contrato com as Obras Irmã Dulce, buscando um equilíbrio entre receita e despesa dessa instituição que é extremamente importante para auxiliar a rede estadual de saúde de assistência hospitalar. Além dessa ampliação do valor do contrato, o Governo do Estado se comprometeu em realizar as ampliações físicas necessárias para aumentar a oferta de serviços de alta complexidade aqui no hospital”, destacou o governador.

A titular da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Adélia Pinheiro, ressaltou que, “diante do aumento progressivo dos custos operacionais das entidades filantrópicas, redução do investimento federal em entidades de ensino, a ausência de reajuste federal da tabela SUS, bem como a necessidade de manter e ampliar a prestação de serviços de saúde, o Governo do Estado realizará um aporte adicional de até R$ 19,4 milhões, totalizando os R$ 197 milhões, contribuindo, decisivamente, para a manutenção da oferta de serviços da Osid”.

A superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Pontes, afirmou que o apoio do Governo do Estado ajuda a instituição a respirar e a buscar fôlego para continuar na luta. “Com esse contrato, ganhamos ânimo e esperança para resolver as nossas pendências. A luta continua, principalmente nesse momento de alta da inflação, mas com o apoio estadual vamos ultrapassar essas dificuldades com mais tranqüilidade”.

Sobre a ampliação física que será realizada pelo Estado, Maria Rita explicou quais são os serviços que passarão a ser ofertados. “Comentamos com o governador sobre essas necessidades e ele, com muita sensibilidade, garantiu a sala de ressonância, para implantarmos o equipamento que já adquirimos, e o hospital dos olhos, obra de muita importância e também de alta complexidade”.

Sobre a Osid

A entidade filantrópica é composta de 21 núcleos, 20 deles no Largo de Roma, na Cidade Baixa, em Salvador. No outro núcleo, a Osid mantém o Centro Educacional Santo Antônio (CESA), uma escola em tempo integral, com foco na qualidade do ensino básico que atende mais de 800 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, a entidade filantrópica abriga um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, com cerca de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), idosos, pessoas com deficiência e com deformidades craniofaciais, pacientes sociais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas e crianças e adolescentes em situação de risco social.