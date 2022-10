Estado inaugura Centro de Educação e autoriza obras de Hospital de Cuidados Paliativos em Salvador

O Estado da Bahia inaugurou, nesta quarta-feira (26), a nova sede do Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (Ceeinfor). O governador Rui Costa participou do ato na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, onde a unidade passa a abrigar o Colégio Estadual Mãe Stella.

Além do Ensino Médio regular em tempo integral e parcial, a nova escola oferecerá cursos profissionalizantes nas áreas de Ambiente e Saúde, Turismo e Hospitalidade, Gestão e Negócio, Segurança e Informação e Comunicação.

A obra do Ceeinfor Mãe Stella resultou de uma parceria entre as secretarias estaduais de Educação (SEC) e de Desenvolvimento Urbano (Sedur), via Conder. A obra ocupa quatro edifícios e oferece 36 salas de aula, biblioteca, laboratórios, refeitório, área de convivência, além de quadra poliesportiva coberta e piscina semiolímpica — a ser usada também na recuperação de pacientes, seguindo o modelo da rede Sarah —, campo society com pista de atletismo e arena de lutas. A estrutura tem capacidade para abrigar até 4 mil estudantes.

O Centro disponibilizará ainda curso de formação de técnicos na conservação de equipamentos e mobiliários hospitalares. Os alunos formados darão manutenção à rede estadual, incluindo a aparelhagem do Hospital Ortopédico, que está sendo construído no mesmo terreno.

Homenagem

O Ceeinfor homenageia a ialorixá Maria Stella de Azevedo Santos, mais conhecida como Mãe Stella de Oxóssi. Ela foi a quinta ialorixá do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, localizado no bairro de São Gonçalo do Retiro, na capital. Natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, Mãe Stella era formada pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e exerceu a função de visitadora sanitária por mais de trinta anos. Liderança religiosa de destaque nacional, foi condecorada com o título de Doutor Honoris Causa também pela Ufba.

Cuidados além da doença

Ainda nessa quarta-feira (26), foi assinada pelo Estado a ordem de serviço para execução da obra de reforma e adequação do antigo Hospital Couto Maia, no bairro do Monte Serrat, também em Salvador, para implantação do Hospital de Cuidados Paliativos. O investimento será de R$ 24 milhões da Secretaria da Saúde (Sesab).

Ilustração do projeto do Hospital de Cuidados Paliativos (Foto: Ascom Sesab do futuro Hospital de Cuidados Paliativos)

O prazo de entrega da obra é de seis meses e a unidade terá 80 leitos para oferecer condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos especializados no atendimento a pacientes de unidades hospitalares públicas ou credenciadas ao SUS, com indicação médica para Cuidados Paliativos. Essa abordagem multidisciplinar visa melhorar a qualidade de vida do doente em situação de vulnerabilidade extrema, com controle dos sintomas e preservação da dignidade.