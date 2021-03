'Estamos com contrato pronto para comprar Sputnik V', diz Rui Costa

O governador Rui Costa afirmou que a Bahia já está com o contrato pronto para a compra da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia. A declaração foi feita através de suas redes sociais, na manhã deste domingo (7).

"Ao longo dessa semana ingressamos com ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para conseguir legalmente comprar e aplicar a vacina. Estamos com o contrato pronto para comprar a vacina Sputnik, aguardando apenas essa liminar", disse, no vídeo.

Rui afirmou que, também durante a semana passada, se reuniu com prefeitos de diversas regiões da Bahia para ajustar as ações contra o avanço do coronavírus. Ele fez um apelo à população.

"Enquanto a vacina não chega, precisamos da sua ajuda, da sua contribuição para garantir o distanciamento social", enfatizou.

Ainda segundo o governador, uma semana antes do início das medidas de restrição, A Bahia registrou um aumento de 10 mil casos de covid-19 em uma semana. Depois do início das medidas, em uma semana, o crescimento foi de dois mil casos.

"Ou seja, desaceleramos", disse. Esses resultados também já aparecem nos testes do Laboratório Central (Lacen). No fim do mês passado, o CORREIO mostrou que mais da metade das amostras que chegavam para análise no laboratório tinham resultados positivos. "Diminuímos a taxa de positividade, então esta mais do que comprovado que distanciamento social reduz contaminação", completou o governador.