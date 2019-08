Estão usando o nome de Deus num perfil falso, é?

Essa semana, passei pelas redes sociais e vi uma campanha com uma # pedindo que orássemos pelo Brasil e pelo governo. Uma corrente de oração começaria à meia-noite e todos deviam aderir ao movimento de lamento, súplica e louvor a Deus pela situação do nosso país.

Me pus a pensar como é fácil achar que o Deus de outrora, aquele da Bíblia, é o mesmo Deus de hoje, das redes sociais. Ledo engano.

Desde o início da humanidade, Deus sempre foi usado como propaganda para publicidade, quer seja abençoando a sagrada instituição, a família ou matando gente. E agora deve estar ligado e “mancomunado” com a infernal e divina internet. Deus aparenta ser permissivo nas redes sociais e até na política, deixando o seus seguidores acreditarem que ele vai se meter nessa balbúrdia arranjada pelos líderes das massas.

Sacanagem, né, Deus!?

Ô, Deus, adiante logo o lado e diga ao povo que sua caixa de mensagens está cheia, que não vai atender todo mundo e que o número de mensagens com spam tá te enchendo o saco. Ordene por compaixão, para que alguém compartilhe a sua postagem revelando o desejo de tirar o seu nome do meio das falcatruas e que você não tem nada a ver com a morte nas comunidades e favelas do Brasil. Aproveite para acrescentar uma justificativa para não deixar os “caras” usarem seu nome nessa piranhagem generalizada que é o Brasil.

Usaram seu nome na escravidão e o Senhor deixou, usaram seu nome para condenar gays, mulheres, crianças e velhos e o Senhor não disse nada, mataram os meninos na chacina do Cabula e o Senhor nem postou uma revolta...

Ó, Senhor Deus dos desgraçados das redes sociais, dizei-me se o Senhor aceita essas paradas assim, na boa? Como é que o Senhor fica tranquilo com a desigualdade social causada pelo aumento do desemprego e concentração de renda dos ricos?

Dizem que o Senhor não dorme. Beleza.

Então, o que Senhor tá fazendo que não reprime esse pessoal que fica usando seu nome para organizar a depressão coletiva dos brasileiros? Tá de sacanagem, né?

Tô conversando contigo hoje numa boa, com todo respeito, para não rolar alteração. Não que eu não tenha ciência do seu poder, até porque foi o Senhor que criou tudo isso que temos e somos. Mas preciso que se imponha.

Aí, Supremo Deus, te dou uma semana para tirar seu nome desse tráfico de influência. Senão, o bicho vai pegar. Vou dizer aos seus seguidores que o Senhor não tá nem aí para eles, que a culpa da pobreza generalizada no Brasil é do Homem, um ser corrompido que usa seu nome na implantação da depressão coletiva que estamos entrando enquanto nação. A culpa é desse mesmo homem que não quer sair do método politico antigo encrustado na alma brasileira e chancelada com seu nome.

Vou arregaçar, viu!?

E se ligue numa parada que vou te dizer.

Esse negócio de ficar autorizando o pessoal dizer que o Senhor tem um filho, Salvador do mundo, e que nos últimos anos ele subiu na goiabeira é viagem das brabas. Afinal de contas, porque um cara daria a vida pela humanidade e depois aparecia para alguém numa goiabeira? Que humilhação.

Um superstar tem que se apresentar em grandes palcos como fazem os líderes dos seguidores do seu filho, arrebatando milhares fiéis, palmas e dinheiro.

Na boa, Deus, das duas uma: ou o Senhor e seu filho estão mal assessorados ou o pessoal tá usando o nome de vocês num perfil falso, publicando fake news e na crocodilagem para sacanear os seus seguidores.

Fique esperto.