Estátua de mulher negra é colocada no lugar da que homenageava escravagista

Após a estátua do traficante de escravos Edward Colston ter sido derrubada em Bristol, na Inglaterra, no início de junho, uma homenagem a uma manifestante negra com o punho levantado foi erguida no lugar.

Edward Colston, que ganhou fortuna com o comércio de escravos da África Ocidental no séxulo XVII, teve sua imagem retirada durante protestos pela morte do afro-americano George Floyd por um policial em Minneapolis, no dia 25 de maio. O caso gerou protestos por igualdade racial e reformas policiais nos Estados Unidos e em todo o mundo.

A derrubada de sua estátua gerou movimentos em todo o mundo contra homenagens a escravagistas e colonialistas.

Segundo a Reuters, nova estátua foi criada por Marc Quinn, um dos escultores mais conhecidos da Grã-Bretanha, e representa uma manifestante, Jen Reid, fotografada em pé no pedestal depois da derrubada da antiga escultura.

A estátua de Colston foi recuperada pelas autoridades locais e deve ser colocada em um museu, junto a cartazes do movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam).