Estilista do Afro Fashion Day, Silla Maria é protagonista do 6º Ocupa

Diálogos, troca de saberes e reconhecimento ao lugar de fala. Essa é a ideia da 6ª edição do Ocupa, que terá a estilista e modelista Silla Maria Filgueira como protagonista da ação. Silla foi uma das estilistas do Afro Fashion Day 2021, participando pela primeira vez do evento. O Ocupa acontece na próxima quinta (18), na Colaboraê, localizado do Rio Vermelho. O evento é gratuito, presencial e com vagass limitadas. As inscrições devem ser feitas clicando neste link.

Baiana, Silla tem um dos nomes mais pesados da moda da Bahia. Recentemente, foi capa em revistas como Marie Claire e Elle Digital. A convidada fala que iniciativas como esta são de suma importância pela visibilidade proporcionada às pessoas.

“Essas discussões possibilitam que outras pessoas se inspirem e vejam que é possível mudar realidades. Além disso, permitem que outras pessoas enxerguem nossas dificuldades, principalmente para pessoas como eu, mulher trans, preta, vindo de uma realidade difícil”, afirma Silla Maria.

Cofundadora da Colaboraê, Ju Moraes fala que, junto à sua sócia Thiciana Zaher, sempre sonhou com um espaço que fosse para todas.

“Somos 2 mulheres que sabemos o quanto é importante se sentir bem-vindas e seguras em ambientes de conexão. Por este motivo, nossa casa tem muita alegria em sediar o Ocupa porque sabemos o quanto podemos trocar e aprender dentro desses espaços de diálogo”, disse.

A mediação do evento é feita pelo Relações Públicas e Diretor da Agência Criativos, Rodrigo Almeida, que também é idealizador do Ocupa. Segundo Rodrigo, o evento foi criado com o objetivo de proporcionar um lugar para se falar abertamente, um espaço neutro, acolhedor e transformador para que pessoas que, em seu lugar de fala, compartilhem experiências com os/as participantes.

“Esse espaço foi pensado para convidarmos pessoas que possam falar no seu lugar de fala e para apresentar a sua perspectiva. Ao final, o desejo é que os participantes sejam multiplicadores do que aprenderem neste encontro e que, de fato, seja transformador para todos que irão participar”.