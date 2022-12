Estoque de vacinas contra covid-19 esgota em unidades de saúde Conquista

A procura pela vacina contra a covid-19 aumentou nesta semana em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, levando ao fim do estoque de vacinas na Rede de Frio do município e não há como reabastecer todas as unidades de saúde. Com isso, nesta sexta-feira (2), a vacinação estará suspensa em algumas salas de vacina, principalmente aquelas que estavam realizando a vacinação de reforço.

Nas unidades que ainda dispõem de doses, a quantidade é pequena e a vacinação será feita até o fim do estoque, dentro do horário de 9h às 14h – devido ao expediente alterado para o jogo da seleção do Brasil na Copa do Mundo.

Desde o início da semana, já havia sido solicitada a reposição de doses junto à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que só serão entregues ao município nesta sexta-feira (2) para reabastecimento as unidades com estoque zerado, onde a vacinação será retomada na próxima semana.

Para se vacinar, observe as datas de retorno registradas no cartão de vacina, respeitando o intervalo correto entre as doses.

Confira abaixo os locais que ainda irão ofertar a vacinação nesta sexta-feira.

CRIANÇAS

– 1ª e 2ª doses Coronavac – Crianças de 3 e 4 anos

UBS Régis Pacheco (Centro) – 9h às 14h

USF Nestor Guimarães (bairro Jurema) – 9h às 14h

– 1ª e 2ª doses Pfizer – Crianças de 5 a 11 anos

UBS Régis Pacheco (Centro) – 9h às 14h

USF Nestor Guimarães (bairro Jurema) – 9h às 14h

Documentação: Para a 1ª dose, é preciso apresentar o documento de identificação pessoal com CPF dos responsáveis e da criança (CPF ou cartão SUS); cartão de vacina; comprovante de residência de Vitória da Conquista. Caso a criança esteja acompanhada por outro responsável maior de 18 anos, os pais devem encaminhar autorização para vacinação por escrito.

Para a 2ª dose, somente o documento de identificação pessoal da criança e cartão de vacina.

ADOLESCENTES | GESTANTES E PUÉRPERAS

– Vacinas ofertadas: 1ª, 2ª e 3ª doses Pfizer – Adolescentes de 12 a 17 anos | Gestantes e puérperas acima de 12 anos

USF Morada dos Pássaros – 9h às 14h

USF Vila Serrana – 9h às 14h

UBS Admário Santos (Bairro Brasil) – 9h às 14h

USF Nossa Senhora Aparecida – 9h às 14h

UFS Urbis VI – 9h às 14h

Documentação: O adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Para a 1ª dose é necessário apresentar o documento de identificação pessoal com CPF do adolescente e do responsável, além de comprovante de residência do município. Para 2ª ou 3ª dose, somente o documento pessoal e cartão de vacina.

ADULTOS

– Vacinas ofertadas: 1ª e 2ª dose Pfizer para adultos |4ª dose Pfizer para gestantes 18+

USF Morada dos Pássaros – 9h às 14h

USF Vila Serrana – 9h às 14h

UBS Admário Santos (Bairro Brasil) – 9h às 14h

USF Nossa Senhora Aparecida – 9h às 14h

UFS Urbis VI – 9h às 14h

– Vacinas ofertadas: 2ª dose Coronavac para adultos

USF Nestor Guimarães (bairro Jurema) – 9h às 14h

– Vacinas ofertadas: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose da Fiocruz/Pfizer

USF Miro Cairo – 9h às 14h

UBS Hugo de Castro (Bairro Guarani) – 9h às 14h

USF Pedrinhas – 9h às 14h

USE Campinhos – 9h às 14h

Atenção! As pessoas que se vacinaram com a segunda dose de reforço da Jassen há quatro meses, poderão tomar o terceiro reforço poderá com as vacinas Pfizer ou Fiocruz, mediante a disponibilidade de um desses imunizantes nessas unidades que estão aplicando a 4ª dose para os adultos.