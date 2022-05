'Estou à disposição para jogar contra a Aparecidense', avisa Danilo Cardoso

Ele acabou de chegar na Toca do Leão, mas diz já estar pronto para entrar em campo pelo Vitória. "Me sinto bem, fisicamente e tecnicamente, para jogar, até passando uns feedbacks para o professor Fabiano e estou à disposição para jogar contra a Aparecidense", avisou o zagueiro Danilo Cardoso, durante apresentação oficial realizada nesta quinta-feira (5). A partida contra a equipe goiana será disputada na segunda-feira (9), às 20h, no estádio Aníbal Toledo, e fecha a 5ª rodada da Série C do Brasileiro.

Danilo chegou a Salvador na terça (3), realizou exames médicos e na quarta (4) começou a treinar junto com o restante do elenco. "Esses dias têm sido muito bons pra mim. Me enturmando com os colegas, conhecendo cada um, estilo de jogo, processo de adaptação, mas espero dar meu melhor aqui e entrar para a história desse clube. Me sinto feliz e honrado em estar no Vitória", vibrou Danilo Cardoso. "Uma oportunidade que nunca tive, num grande clube, da grandeza do Vitória. Venho para dar o meu melhor para sair vitorioso daqui", completou o jogador, que ainda precisa ser regularizado para poder jogar pelo Vitória.

O defensor chega à Toca num momento delicado do clube. Com apenas três pontos somados, o Vitória está logo acima da zona de rebaixamento da Série C, em 16º lugar, e ainda tenta concretizar uma reabilitação no campeonato. Após três derrotas, para Remo, Floresta e Ypiranga-RS, o rubro-negro comemorou o primeiro triunfo no sábado passado, quando bateu o Manaus, por 1x0, no Barradão.

"Gosto de estar num clube vitorioso, que almeja grandes voos, e o Vitória é isso, a gente sabe da grandeza. Sabemos que a obrigação é estar entre os quatro. Já me passaram sobre a história, cultura aqui. Me sinto feliz e espero desempenhar um bom trabalho para a gente conseguir esse acesso".

Danilo Cardoso tem 25 anos, começou a carreira no Villa Nova-MG e também defendeu clubes como Coimbra, Inter de Limeira e Betim. Nesta temporada ele defendeu o Athletic Club, de São João Del Rei, no Campeonato Mineiro. Fez 13 jogos, todos como titular, e entrou em campo pela última vez em 3 de abril.

"Sou um atleta que me cuido muito. Desde que acabou o Campeonato Mineiro, fui para casa, contratei um personal, fiquei trabalhando. Surgiram algumas oportunidades, mas nada que eu quisesse ir. Aguardei, surgiu uma oportunidade no Vitória e não pensei duas vezes", contou.

Quinto zagueiro contratado pelo Vitória na temporada, ele vai disputar posição com Ewerton Páscoa, Rafael Ribeiro, Mateus Moraes, Marco Antônio e Héctor Urrego. "Vai ser uma disputa saudável, que vai me fazer crescer e eles vão crescer também. Claro que vou entregar o meu melhor, estou aqui para jogar. Vou entregar meu máximo para ajudar o Vitória com esse acesso", projetou Danilo Cardoso.

Apesar de ter cinco concorrentes, Danilo Cardoso chega em momento oportuno para mostrar serviço, já que Ewerton Páscoa ainda se recupera de lesão na coxa e Rafael Ribeiro treina sob supervisão dos fisioterapeutas do clube. Regularizado esta semana, o colombiano Héctor Urrego deve estrear diante do Aparecidense. Pratas da casa, Mateus Moraes e Marco Antônio, autor do único gol diante do Manaus, são as outras opções disponíveis.