'Estou ansioso', admite Ronaldo sobre jogo contra o Goiás

O volante Ronaldo vive a expectativa de vestir a camisa de titular do Bahia pela primeira vez. O técnico Roger Machado não confirmou a escalação, mas ele é o mais forte candidato a ficar com a vaga de Gregore, que está suspenso, no jogo das 16h de domingo (18), contra o Goiás, na Fonte Nova. Recuperado de contusão, Elton corre por fora e deve ficar como opção no banco de reservas.

Ronaldo se diz pronto para começar em campo, mas manteve o clima de mistério sobre a escolha do substituto quando deu entrevista coletiva nesta sexta-feira (16), no Fazendão. "Estou muito bem, fazendo meu trabalho desde quando cheguei aqui, tentando ajudar meus companheiros. Gregore está suspenso, tanto eu quanto o Elton na posição", desconversou. "Estou trabalhando e esperando, quem sabe, uma oportunidade".

Ronaldo quer estar diante da torcida tricolor desde o apito inicial. O volante estreou com a camisa azul, vermelha e branca no segundo tempo do empate sem gols com o Cruzeiro, também na Fonte Nova, na 11ª rodada do Brasileirão. "Desde a minha chegada falei que um dos motivos foi a torcida, torcida apaixonada. Estou ansioso. Esperando essa oportunidade. Vai ser muito gratificante se realmente aparecer".

Com 20 pontos, o Bahia é o 10º colocado do Brasileiro. O Goiás soma 17, aparece no 13º lugar e não vence no campeonato há seis jogos. Apesar da má fase do rival, Ronaldo projeta um jogo difícil.

"Querendo ou não, Brasileiro é muito difícil. Não é porque o Goiás tomou uma goleada aqui e outra ali que vai chegar aqui e a gente vai atropelar. Não é assim. Cada jogo é uma história. Temos que ter tranquilidade, fazer o que vem fazendo até agora. Caprichar nas conclusões para conseguir bater o Goiás", disse.