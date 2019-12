'Estou em débito dentro de casa', reconhece Gilberto

Artilheiro do Bahia na temporada, com 28 gols, 13 deles no Brasileirão, Gilberto reconhece que anda em dívida dentro das quatro linhas da Fonte Nova. Ele não estufa as redes na casa tricolor há quase três meses. A última vez foi no dia 15 de setembro, quando o Esquadrão empatou em 1x1 com o Fortaleza, na última rodada do primeiro turno.

Após passar 12 rodadas sem marcar gols, o centroavante acabou com o jejum ao assinar dois tentos na três últimas rodadas, contra o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia, e o CSA, no Rei Pelé, em Maceió. A oportunidade para voltar a comemorar diante da torcida azul, vermelha e branca é na quinta-feira (5), quando o Bahia recebe o Vasco, às 19h15, na Fonte Nova.

"Estou em débito dentro de casa, tem tempo que não marco. Isso está me incomodando. A gente sempre tem que respeitar o adversário, que deu uma arrancada surpreendente, uma das equipes que mais somou pontos no returno. Nosso time, está na hora de voltar a ter um triunfo dentro de casa. As coisas vão acabar acontecendo", afirmou Gilberto.

Com 48 pontos, o Bahia é o 11º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco aparece logo depois, em 12º lugar, com apenas um ponto a menos.

"A meta agora é no próximo jogo, que é contra o Vasco. A gente está focado em ajudar o Bahia a conseguir um triunfo dentro de casa, que não vem acontecendo, mas estamos buscando. O que o Roger pedir, a gente tem que buscar ao pé da letra para fechar em casa bem", projetou Gilberto.

A última vez que o Bahia venceu como mandante foi no começo do returno. Na 21ª rodada, o tricolor bateu o Botafogo por 2x0, na Fonte Nova, no dia 25 de setembro. Focado em acabar com este jejum diante do Vasco, o elenco se reapresentou na manhã desta terça-feira (3), no Fazendão.

Com exceção do goleiro Douglas, os titulares do triunfo por 2x1 contra o CSA, no último domingo (1), fizeram um treino regenerativo na academia e um trabalho de fisioterapia. Os reservas participaram de um treinamento com bola comandado pelo técnico Roger Machado.

Para a partida contra o Vasco, o Bahia não poderá contar com o volante Ronaldo. Expulso na rodada passada, ele cumprirá suspensão. O elenco tricolor volta a treinar na manhã de quarta-feira (4), na Fonte Nova, quando realiza a última atividade preparatório para o duelo com a equipe carioca.