'Estou extremamente motivado', comemora Dado, novo técnico do Vitória

Longo histórico com divisões de base e valorização da garotada. Esse foi o diferencial para que Dado Cavalcanti fosse escolhido como o novo técnico do Vitória. O treinador, de 40 anos, foi anunciado pelo clube oficialmente na tarde desta quinta-feira (23) e comandará a equipe nas disputas do Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C em 2022.

“Queríamos um perfil de quem tem um trabalho com a base, temos uma tradição muito grande. Ele tem uma identificação grande com a base, a carreira toda foi assim”, explicou Fábio Mota, presidente em exercício do rubro-negro, ao CORREIO.

Após o anuncio oficial, Dado comemorou a chegada ao rubro-negro. “Estou extremamente motivado por esse novo desafio: comandar um grande clube do futebol brasileiro e vencer os obstáculos que teremos pela frente no ano de 2022. Vamos iniciar o processo de retorno do Vitória para onde ele merece”, escreveu em suas redes sociais.

Além do Bahia, Dado rodou por vários clubes brasileiros, como Ceará, Náutico, Santa Cruz, CRB, Paraná, Coritiba, Ponte Preta e Paysandu.

A busca do Leão por essa característica é bastante justificável. Não só pelo Vitória ser conhecido por revelar grandes nomes ao futebol brasileiro e mundial - ganhando até o apelido de Fábrica de Talentos -, como também pelo atual elenco ser composto por uma mistura de jogadores experientes com muitos garotos.

Só na temporada 2021, 22 atletas formados pelo clube foram usados no time principal - representando 42% dos 52 jogadores que entraram em campo pelo Leão. Destes, sete fizeram suas respectivas estreias, como é o caso de David, um dos destaques da equipe, e do lateral esquerdo Pedrinho, vendido ao Athletico-PR. Para 2022, o plano é aumentar ainda mais esses números.

Como mencionado por Fábio Mota, Dado tem esse perfil. No Bahia, última equipe que treinou, ele comandou o time de transição no início de 2020 e alcançou a liderança do Campeonato Baiano. Com a pausa do futebol, por causa da pandemia, o técnico saiu do clube - no fim, o grupo, que ganhou reforço de jogadores do time profissional nas partidas decisivas, foi o campeão.

Após mais de seis meses, Dado retornou ao Bahia em outubro do ano passado, dessa vez para assumir como coordenador das divisões de base. Acabou sendo efetivado no time principal em dezembro e livrou o clube do rebaixamento à Série B, além de garantir vaga na Sul-Americana. Na temporada 2021, o treinador faturou o troféu da Copa do Nordeste. Esse, inclusive, foi outro aspecto que favoreceu a escolha por ele.

“Dado conhece o futebol baiano, já foi campeão da Copa do Nordeste. E conhece nosso elenco. É um profissional competitivo. Essas foram as características que nos levaram a escolhê-lo”, completou Fábio Mota.

Comissão reforçada

No Vitória, Dado Cavalcanti trabalhará com Ricardo Silva. O profissional, que vinha ajudando a diretoria rubro-negra no processo de montagem do elenco, assumirá como auxiliar técnico permanente do clube na temporada 2022.

A função não é nova para Ricardo Silva. Ele já trabalhou no Vitória justamente como auxiliar, quando foi contratado pela primeira vez em 2008. Também chegou a ser treinador do time e foi o responsável por levar a equipe à final da Copa do Brasil de 2010, quando o Leão perdeu o título para o Santos. O profissional acabou deixando o clube em 2013.

O Vitória se reapresenta no dia 3 de janeiro, quando começa os trabalhos para a temporada 2022.