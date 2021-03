'Estou sendo julgada por algo que não vi', diz Carla Diaz sobre Arthur

Um dos grandes motivos que levaram a eliminação de Carla Diaz do Big Brother Brasil 21 foi a relação dela com Arhtur. Durante entrevista ao Mais Você desta quarta-feira (24), um dia após a saída, a ex-sister viu alguns vídeos que a relação dela com o amado não era recíproca.

"Quando a gente gosta de algúem, muitas vezes ficamos cegos. Principalmente num programa de televisão, onde não temos a perspectiva completa do que está acontecendo. É óbvio que estou muito chocada com o que estou vendo. Não esperava que estaria acontecendo desta forma. Bem chateada mesmo. É algo que não desejo para mim ou mulher nenhuma, pois nenhuma mulher merece passar por isso", desabafou ela após ver os vídeos.

A atriz ainda se mostrou decepcionada com a eliminação, dizendo que está sendo julgada por algo que ela não viu. "É muito triste a gente ver homens tendo esse tipo de atitude e mulheres sendo julgadas", afirmou.