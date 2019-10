'Estou vendo o tipo de pessoa que você é. Não quero', diz Lucas para Hari

Hariany Almeida e Lucas Viana voltaram a discutir na madrugada desta quarta-feira (23) em A Fazenda 11. Na briga, o modelo afirmou que não vai perdoar a ex-namorada. Mesmo voltando fazendeiro e com imunidade, Lucas segue revoltado com a decisão de Hari de salvar Thayse da roça, ao invés dele, em uma dinâmica de resta um.

No quarto da sede, os dois brigaram aos gritos. Lucas recusou conselhos de Diego e Rodrigo para que perdoasse Hari. "Eu agradecer a Deus não significa que eu tenho que ficar com ela e aceitar o que ela fez. Eu tô vendo o tipo de pessoa que você é. Não é o que eu quero", afirmou Lucas. Hariany não ouviu calada. "Ninguém tá pedindo pra você aceitar. Se toca", respondeu.

Lucas voltou a insistir que Hari não passou na "prova do amor" no reality. Ela não gostou. "Eu não tenho que ficar provando nada. Vai se catar, menino. Idiota. Eu não me arrependo, faria de novo", garantiu.

Diego pediu que os dois parassem de gritar. Mesmo assim, Hari continuou a falar com Lucas. "Eu não digo que você é uma pessoa má, senão eu não teria me apaixonado por você. Falo livramento porque foi uma situação que eu tive uma resposta. Você escolheu uma amizade de duas semanas e colocou em risco meu sonho", afirmou.

Antes, Diego novamente tentou mediar a briga. Ele aconselhou Lucas a esfriar a cabeça e enxergar o reality como um detalhe na relação com Hariany.

"Eu passei isso com a minha esposa. A gente perdoa quando a gente ama, quem ama volta, perdoa, confia. Isso é um jogo. Não cai em pilha errada. Eu posso ter minha opinião. Toda vez que eu brigava com a minha esposa, a gente só se machucava. Você tem o direito de falar o que quiser, mas no ao vivo é complicado. Mas se você quer acreditar no que eles estão falando, aí é com você", afirmou, se referindo ao fato de que Netto o acusou de falar mal de Lucas pelas costas.

Diego e a mulher, Franciele, se conheceram e começaram a namorar no Big Brother Brasil.