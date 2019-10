Estouro de boiada do PSL na Câmara

Deputados federais da Bahia com trânsito nas mais variadas alas do Congresso dão como certa a debandada de ao menos metade da bancada do PSL na Câmara, composta por 53 membros. As articulações, segundo apurou a Satélite, eram conduzidas a portas fechadas por um grupo de parlamentares leais ao presidente Jair Bolsonaro, mas deixaram os gabinetes com o agravamento das denúncias em torno das candidaturas “laranjas” do PSL, cujas investigações respingam sobre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, cacique do partido em Minas. A fala em que Bolsonaro pede a um apoiador que “esqueça o PSL”, vazada ontem, acelerou o processo. Patriota e Avante foram os mais apontados por deputados da Bahia entre prováveis abrigos de Bolsonaro e os dissidentes, que migrarão em bloco para a nova casa.

Bico fechado

Integrante da tropa de Bolsonaro no PSL, a deputada baiana Dayane Pimentel disse que só vai se posicionar após manifestação oficial do presidente, embora não negue deixar a sigla.

Presente de padrinho

Ex-secretário estadual de Infraestrutura Hídridrica e Saneamento e ligado ao ex-ministro Mario Negromonte, Cássio Peixoto ganhou um cargo de chefia na Superintendência do Ministério da Agricultura na Bahia, onde é servidor de carreira. Exonerado pelo governador Rui Costa (PT) no início do ano, Peixoto foi o número dois de Negromonte na pasta das Cidades até 2011 e comandou a Bahia Pesca de 2013 a 2017. De acordo com cardeais do PP no estado, a nomeação de Peixoto faz parte de um acordo do núcleo político do Palácio do Planalto para atrair o apoio do filho de Negromonte, o deputado federal Mario Júnior (PP).

Idas e vindas

O secretário de Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco, deve desembarcar no Rio de Janeiro, quinta-feira da semana que vem, para se reunir com o CEO mundial do Grupo Pestana, José Theotónio, para discutir o futuro do hotel da rede no Rio Vermelho. O encontro foi pré-agendado por Tinoco após o Pestana abrir negociações com outros investidores interessados no empreendimento. Fontes que participam das conversas afirmam que a ideia é transformar o espaço em um misto de residencial e hotelaria.

Na barganha

Pressionada pela bancada de oposição na Assembleia Legislativa, a secretária estadual de Relações Institucionais, Cibele Carvalho, ofereceu ontem um tipo de escambo para quitar emendas impositivas não pagas pelo governo do estado. Durante encontro com os deputados oposicionistas, Cibele propôs trocar os valores por ambulâncias, veículos policiais e equipamentos agrícolas, entre outros, que serão entregues pouco a pouco pelo governo em nome dos parlamentares. A proposta agradou a turma.

Santa ceia

Nome da comitiva política que participará da canonização de Irmã Dulce no Vaticano, o deputado José Rocha (PL) atribui sua ida ao passado com a freira: “Fui médico no Hospital Santo Antônio em 1976 e almoçava com ela toda terça. Sempre cozido”.