Estreante no Ba-Vi, Mayk se diz privilegiado por jogar o clássico

O clima de expectativa tomou conta do Bahia. No domingo (1º), o tricolor encara o Vitória, às 16h, no Barradão, no segundo Ba-Vi do ano, dessa vez válido pelo Campeonato Baiano, e muitos dos atletas que formam o time de aspirantes vão ter a experiência de jogar o clássico pela primeira vez.

Um desses jogadores é o lateral esquerdo Mayk. Titular absoluto do tricolor, ele está no clube desde 2018 e já encarou o rival em torneio sub-23. Agora terá a chance de disputar o duelo na categoria principal.

"Esse é um daqueles grandes jogos que todos imaginamos participar desde pequenos. Um grande clássico estadual, com muita rivalidade e uma história quase centenária. Me sinto um privilegiado por estar aqui, neste momento, com a possibilidade de escrever novas páginas do Ba-Vi", afirmou o lateral.

Além da expectativa, Mayk também sabe da responsabilidade que o Esquadrão tem na partida. O Bahia é o atual líder do Campeonato Baiano, com 11 pontos. A pontuação é a mesma do Vitória, e o tricolor leva vantagem no saldo de gols (5 a 3). Por isso, se ganhar do rival, o time vai se isolar na ponta do torneio.

"Tenho certeza que mesmo fora de casa faremos um jogo de acordo com o que camisa tricolor exige, buscando do início ao fim os três pontos que nos ajudariam e muito na classificação. Sabemos dos pontos fortes do nosso rival, todos estão atentos a isso, porque temos nos preparado com muita qualidade. Então, agora, é manter a concentração em tudo aquilo que trabalhamos durante a semana, entrar lá e fazer o que deve ser feito: vencer. Vamos com tudo mais uma vez", ressaltou Mayk.