Estreia do Bahia na Série A, contra Santos, tem horário alterado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o horário do jogo de estreia do Bahia no Brasileirão. A partida, que estava inicialmente marcada para às 19h deste sábado (29), foi reprogramada para às 20h do mesmo dia.

De acordo com a entidade, a alteração foi feita a pedido do canal TNT Sports, que fará a transmissão do duelo, com exceção do estado da Bahia. O confronto também será exibido no canal Premiere.

Bahia e Santos se enfrentaram na última rodada do Brasileirão 2020. No jogo, o Esquadrão venceu na Fonte Nova por 2x0, gols de Alesson e Rossi, e garantiu vaga na Sul-Americana 2021. Pelo primeiro turno, o Peixe ganhou na Vila Belmiro, por 3x1.

Antes da estreia na Série A, o Bahia ainda tem mais um compromisso pela Sul-Americana. O tricolor enfrenta o Montevideo City Torque nesta quarta-feira (26), às 19h15, em Pituaçu, pela 6ª e última rodada da fase de grupos. Para avançar, o time do técnico Dado Cavalcanti precisa vencer e torcer por derrota do Independiente contra o já eliminado Guabirá em casa. A partida acontecerá no mesmo dia e horário.