Estudante baiana é aprovada para participar de conferência em Harvard

A estudante baiana Ana Laísa, de 19 anos, foi aprovada para participar de uma conferência internacional que será realizada em duas das maiores universidades do mundo: a Harvard e Yale. Ambas nos Estados Unidos.

A jovem moradora do bairro do Lobato, em Salvador, cursa o segundo ano do ensino médio no Colégio Estadual Alípio Franca, localizado no bairro da Ribeira. A oportunidade de participar da conferência internacional foi conquistada após ela se inscrever em uma simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) e ser aprovada.

A conferência internacional reúne os jovens mais promissores do mundo para a discursão sobre problemas globais. Ana Laísa deve embarcar junto com outros cinco jovens, também selecionados para o evento, que durará duas semanas.

"Fizemos uma delegação somente com estudantes de escola pública", disse.

De acordo com a estudante, a oportunidade de conhecer as universidades americanas vai proporcionar que ela transmita os conhecimentos aprendidos para outros jovens no Brasil.

“Eu sempre sonhei em estudar nos Estados Unidos. Ir pra lá, voltar para o Brasil e passar esse conhecimento que vou obter lá... Fazendo isso, posso dar impulso para outras pessoas fazerem também ", contou.

Apesar da expectativa para a viagem prevista para 17 de janeiro, Ana Laísa enfrenta dificuldades financeiras que podem ser grandes obstáculos para a ida aos EUA. Ela precisa do visto, de roupas apropriadas para o frio e dinheiro para se manter durante o período da conferência.

