Estudante brasileiro morre após cair de prédio na Irlanda

O brasileiro Sergio Romero Lucena Nunes Filho, de 23 anos, que fazia intercâmbio na Irlanda, morreu na quarta-feira, 24, após se desequilibrar e cair do terceiro andar do prédio onde ele morava em Dublin. Segundo o relato de amigos, o jovem estava na sacada do apartamento e se desequilibrou.

O Itamaraty afirmou, em nota, que a embaixada do Brasil em Dublin foi informada pelas autoridades policiais e que está acompanhando o caso para "prestar a assistência consular cabível à família".

Antes de se mudar para Dublin, Nunes Filho morava em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e se formou em Odontologia no Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) lamentou, em sua página no Facebook, a morte do rapaz.

"O CRO-PE presta os mais sinceros sentimentos de solidariedade à família", publicou o órgão.

O jovem era sobrinho do prefeito da cidade vizinha de Agrestina, Thiago Nunes (PTB). "Nesse momento de dor, em nome da minha família, comunico o falecimento do meu sobrinho", escreveu o prefeito nas redes sociais. "Estamos desolados, ainda sem acreditar nessa perda. Rogamos a Deus, que o acolha em sua misericórdia e nos ajude a lidar com sua ausência."