Estudante da Uefs é estuprada por calouro em festa da faculdade

Era pra ser uma noite de diversão para os alunos do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). No entanto, uma estudante de 27 anos foi vítima de estupro praticado por um calouro do curso. O caso aconteceu na última sexta-feira (18), dentro do campus da Uefs, segundo a delegada responsável pelo caso, Edileuza Ramos, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). O rapaz acusado tem 20 anos e não teve o nome divulgado.

Segundo a delegada, a vítima informou que ingeriu na festa apenas um copo de vinho e outro de suco. “Depois de algum tempo, ela começou a perder a consciência, mas as testemunhas relataram que a viram junto com o abusador, que manipulava a genitália dela. Quando se aproximaram, viram que ela estava desacordada. Então repreenderam o rapaz, que se retirou do local”, disse a delegada.

A suspeita é de que a vítima foi dopada na festa. O acusado está respondendo em liberdade e vai ser ouvido somente na próxima semana. “Embora o processo não esteja concluído, já há elementos suficientes para afirmar que ele cometeu o delito. Por isso, não há pressa para colher esse depoimento”, explicou Edileuza Ramos.

De acordo com a delegada, a pena pode chegar a 10 anos de prisão em caso de condenação. "A pena vai ser dada pelo juiz, mas a previsão para o caso de estupro varia de 6 a 10 anos de prisão", explica.

O caso aconteceu no local da Universidade conhecido como Praça do Pôr do Sol. Após realizar o boletim de ocorrência, a vítima passou por um exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana. O resultado do exame ainda não está pronto.

A estudante também oficializou uma denúncia na própria universidade. “Como medidas emergenciais, a vítima foi encaminhada ao Núcleo de Apoio Psicológico (NAP) e posteriormente direcionada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)”, disse a nota divulgada pela Uefs.

Uma comissão está sendo formada para dar seguimento ao Inquérito Disciplinar que pode levar à punição do acusado, ainda segundo a nota.

Confira a nota da Uefs, na íntegra:

Nota pública da Administração Central da UEFS

A Administração Central da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) vem a público comunicar que a estudante vítima de abuso sexual, durante uma atividade cultural de integração entre alunos, realizada na sexta-feira (18), oficializou denúncia na Instituição. Como medidas emergenciais, a vítima foi encaminhada ao Núcleo de Apoio Psicológico (NAP) e posteriormente direcionada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Ao mesmo tempo, uma comissão está sendo formada para dar seguimento ao Inquérito Disciplinar que avaliará os mecanismos regimentalmente previstos para apuração dos fatos, responsabilização e punição do infrator

A Administração Central reitera o repúdio categórico do fato, por caracterizar-se como conduta de violência contra a mulher, além de ser inaceitável no seio de qualquer comunidade que preza por valores de respeito mútuo e convivência harmoniosa.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro