Estudante da Ufba é assediada dentro do banheiro da Faculdade de Comunicação

Uma estudante da Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi assediada por um homem que tentava filmá-la no banheiro da instituição no final da tarde desta quinta-feira (26). A equipe da Coordenação de Segurança da Ufba prestou assistência imediata à vítima e a levou à sua residência.

A estudante de Comunicação de 21 anos, que preferiu não se identificar, conta que já estava em estado de alerta quando foi ao banheiro, por isso ela conseguiu perceber a sombra dos pés do assediador quando ele entrou bem silenciosamente no local.

"Eu não sei por que estava em estado de alerta, mas eu entrei na cabine do meio do banheiro e logo vi uma sombra de pé. Como a faculdade estava quase vazia, eu imaginei que não fosse outra estudante ali e quando olhei pra cima ele estava colocando o celular para dentro da cabine com a câmera virada para mim para me filmar. Na hora eu gritei e empurrei o aparelho, que não caiu no chão. Ele saiu correndo muito rápido para fora da faculdade depois disso", relata a vítima.

Segundo ela, os seguranças da Facom prestaram toda a assistência necessária assim que ela contou o ocorrido. Sobre o assediador, a estudante não lembra a aparência dele, mas sabe que ele usava uma calça jeans e uma camisa, e tinha o cabelo cortado "na régua".

Apesar de estar segura em casa, a aluna continua relembrando o ocorrido. "Não era algo que deveria ter acontecido, mas vem acontecendo sempre e às vezes parece que é normal pensar: 'Poxa, hoje sofri mais um assédio, um cara tocou na minha bunda no ônibus, um cara tentou me filmar no banheiro'. A gente está andando muito exausta e é chato andar em estado de alerta o tempo todo. Por isso que a segurança da Ufba precisa ser reforçada, a universidade não é terra sem lei", finalizou.

Em nota, a Ufba informou que a vítima deverá registrar a ocorrência na Coordenação de Gestão de Segurança (Coseg), acompanhada pelo diretor da Facom. Além disso, a instituição ressaltou que as Imagens do invasor já estão em posse dos diversos grupos da vigilância e portaria, para identificação, em eventual retorno ao campus, e foram também encaminhadas à polícia.

Outros casos

Além dos assaltos registrados desde a retomada das aulas presenciais, alunos e professores da Ufba dizem sofrer intimidações de pessoas sem associação com a universidade ou mesmo estudantes de outras unidades. Por ser pública, não há impedimento do acesso de qualquer pessoa às instalações.

“Estava chegando na faculdade por volta das 9h30, ele [aluno do BI da Ufba] estava fumando sentado na frente da Facom [Faculdade de Comunicação], dei ‘bom dia’ e ele não respondeu. Peguei o elevador sozinha e quando subi, ele já estava lá em cima. Fui para a minha sala. Assim que entrei, ele apareceu na porta e ficou olhando por um tempo”, conta uma estudante que pediu anonimato.

O episódio trata da entrada de aluno de outro instituto no prédio de Comunicação, na terça-feira (24), conforme registro no caderno de Ocorrência de Segurança da Coordenação de Gestão de Segurança (Coseg).

Ao menos quatro alunas denunciaram a perseguição e perturbação em sala de aula. “Ele tinha uma tesoura na mochila, era uma parte transparente, dava para ver que era uma tesoura. É insuportável, principalmente para nós que somos mulheres. Não estamos seguras nem dentro da universidade”, reclama outra aluna abordada pelo mesmo aluno.

De acordo com informações da própria Ufba, recentemente, um homem identificado através das imagens de segurança como sendo Robson Santiago dos Santos, tenente da Polícia Militar, foi visto no banheiro feminino do Restaurante Universitário Manoel José de Carvalho (RU Ondina).

Ele teria violado a privacidade de uma aluna ao espiar a mulher dentro da cabine sanitária. A coordenação de segurança da universidade entrou em contato com a corregedoria da PM e irá levar a estudante para fazer o registro policial. O mesmo tenente foi denunciado em 2017 por um caso semelhante, dessa vez no banheiro feminino de um shopping. Ele estaria filmando uma funcionária enquanto ela estava na cabine.

Outro homem, vestindo calça militar e blusa onde se lia a frase Bolsonaro 2022 também foi motivo de preocupação para estudantes da Facom no final do mês passado. Alunos afirmam que o desconhecido entrou na sala do Programa de Educação Tutorial da Facom (Petcom) com a mão coberta por uma jaqueta e pediu ‘colaboração’ em uma campanha política. Ao ouvir a recusa, se retirou.

Na quarta-feira (25), uma denúncia de apologia ao nazismo dentro da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi feita por estudantes. Um aluno teria feito uma saudação nazista com as mãos em frente ao Restaurante Universitário, no campus de Ondina.

De acordo com relatos, o garoto foi repreendido pelos colegas, que ainda questionaram se ele sabia o significado do gesto. Como o aluno continuou a repetir a saudação, uma jovem que estava na fila, que se identifica como descendente de judeus, tentou acertar o rapaz com a mochila. Outros estudantes tentaram segurá-la.

Na última sexta-feira (20), uma jovem teve o carro roubado no estacionamento da Faculdade de Direito. No dia 28 de abril, um homem armado tentou levar o carro de um professor da Faculdade de Comunicação. De março a maio deste ano, a Ufba foi palco de pelo menos três assaltos e três outras tentativas, de acordo com levantamento feito pela reportagem em publicações na imprensa e monitoramento de postagens de vítimas nas redes sociais.