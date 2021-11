Estudante de direito é preso em Barreiras por traficar drogas através dos Correios

Com o intuito de identificar o destino de encomendas com entorpecentes enviadas pelos Correios, policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Coordenação de Apoio Tático à Investigação (Cati/Oeste), da Polícia Federal e do setor de segurança dos Correios prenderam em flagrante, por tráfico de drogas, um estudante de direito com uma caixa resgatada na agência de Barreiras, na segunda-feira (22).



Os policiais acompanharam o percurso da embalagem até seu destinatário. “Aguardamos a entrega ser concluída e abordamos o homem, de 23 anos, que deixava os Correios com a caixa recebida junto ao corpo. Ao abrir identificamos 1.176 kg de maconha prensada e embalada em saco plástico”, explicou o titular da 1ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), delegado Yves Correia.



A maconha encontrada tem um valor comercial alto. “O quilo desta maconha é comercializado em média por R$ 3 mil. Essa é uma apreensão importante, além de um trabalho investigativo em conjunto no qual logramos êxito”, disse.



O preso teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e segue à disposição do Poder Judiciário em Barreiras.