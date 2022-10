Estudante é esfaqueado por colega em frente à escola na Bahia

Um estudante de 21 anos foi esfaqueado por uma colega de 17 anos, na noite de segunda-feira (10), em Jequié, no sudoeste do estado. O ataque aconteceu em frente ao colégio onde os jovens estudam no bairro Brasil Novo.

A vítima foi atingida por três golpes de faca, foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Geral Prado Valadares. O estudante passa bem e já teve alta.

Segundo a TV Sudoeste, a Secretaria Municipal de Educação de Jequié realizou reunião com os pais e responsáveis pelos alunos envolvidos na situação.

O autor das facadas fugiu. Não há informações sobre o que motivou a briga entre os estudantes. O caso será investigado pela Polícia Civil.