Estudante tem reação alérgia pós-procedimento estético e rosto incha

Uma jovem de 20 anos sofreu uma reação alérgica severa a um material usado durante um procedimento estético e foi parar no hospital. O caso foi em Palmas, no Tocantins.

Isis de Oliveira foi até uma clínica de estética para corrigir um procedimento que já tinha feito. Um dos produtos usados nesse segundo momento, contudo, acabaram gerando a reação.

"Eu fiz um preenchimento labial com ácido hialurônico e ele acabou ficando com excesso de produto no lado direito superior do meu lábio. Com essa diferença que deu, precisei corrigir com a hialuronidase, que foi a que me deu alergia", explicou ela ao Uol.

A hialuronidase é usada para dissolver líquidos injetáveis e, por isso, costuma ser usada em reparos de procedimentos.

Assim que foi aplicado, a paciente começou a sentir uma ardência na boca e não demorou para o rosto inchar. "Senti muita vermelhidão, dor e coceira. Mandei uma foto para minha mãe e ela falou 'vamos para o hospital agora, que isso não é normal", lembra.

Ela conta que inicialmente, na clínica, foi informada que a situação era normal, porque o produto casa inchaço, mas ela achou que a reação tinha passado do esperado e foi até o hospital.

Lá, ela foi medicada com corticoide, adrenalina e antialérgico. Depois de quatro dias, o rosto de Ísis voltou ao normal. O caso aconteceu no início do mês e viralizou depois que Ísis publicou um vídeo no TikTok contando o ocorrido.